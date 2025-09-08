Publiziert am 08.09.2025

Der bekannte Aargauer Komiker hat für die AZ-Kampagne vier Sketche verfasst, die auf humorvolle Weise die Vorteile eines Zeitungsabonnements darstellen. Die Clips werden via Social Media, auf weiteren digitalen Kanälen und den Nachrichtenplattformen von CH Media ausgespielt, teilt CH Media mit. Kernstück der Kampagne ist eine Kurzversion seines bekannten Lieds «I be en Aargauer».



Die Werbeaktion läuft auch in den Verbreitungsgebieten der Limmattaler Zeitung, des Badener Tagblatts, des Oltner Tagblatts, der Solothurner Zeitung und des Grenchner Tagblatts – alle gehören zum Medienhaus CH Media. Mit Echtheit und Humor will das Unternehmen die Verbindung zu den Lesern stärken.















Begleitend zur Kampagne bietet die Zeitung ein Abonnement zum halben Preis an. CH Media hat die Kampagne vollständig im eigenen Haus entwickelt und teilweise auch selbst produziert. (pd/nil)



Die Werbeaktion läuft auch in den Verbreitungsgebieten der Limmattaler Zeitung, des Badener Tagblatts, des Oltner Tagblatts, der Solothurner Zeitung und des Grenchner Tagblatts – alle gehören zum Medienhaus CH Media. Mit Echtheit und Humor will das Unternehmen die Verbindung zu den Lesern stärken.Begleitend zur Kampagne bietet die Zeitung ein Abonnement zum halben Preis an. CH Media hat die Kampagne vollständig im eigenen Haus entwickelt und teilweise auch selbst produziert. (pd/nil)