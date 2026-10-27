Publiziert am 27.10.2026

Sir Mary verantwortet ab dem laufenden vierten Quartal die digitale Produkt- und Performancekommunikation der Mobiliar, wie die Agentur am Dienstag mitteilte. Das Mandat umfasst Strategie, Konzeption, Kreation und Produktion. Sir Mary hat uns mit ihrer Idee überzeugt, die Stärke unserer Marke auch im Mid- und Low-Funnel spürbar zu machen», wird Dominique Perrinjaquet, Marketing Communication Manager der Mobiliar, in der Mitteilung zitiert.

«Produkt- und Angebotswerbung ist oft der Ort, an dem Marken ihre Persönlichkeit an der Garderobe abgeben. Bei der Mobiliar geht das nicht, und genau das macht die Aufgabe so spannend», so Nicolas Hostettler, Managing Director von Sir Mary, gemäss der Mitteilung.

Die Mobiliar vergibt das Mandat erstmals, wie sie auf Anfrage erklärt. Die Mediaagentur E-Dialog, die gelegentlich einfachere Umsetzungen lieferte, bleibt für das Performance Marketing zuständig. Branding-Kampagnen realisiert die Versicherung unter anderem seit 2018 mit Jung von Matt («Liebe Mobiliar»-Schadenskizzen).

Mit dem Mobiliar-Mandat habe die Agentur «ein erfolgreiches Jahr krönen können», schreibt Agntur-Mitgründer Daniel Zuberbühler gegenüber persoenlich.com. «Im Vergleich zu anderen Agenturen können wir uns nicht beklagen.» (pd/nil)