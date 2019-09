Farner: Ab Gleis 9 3/4 via Oz ins Appenzellerland

Die Textkampagne setzt vier bekannte Film-Klassiker in Kontext mit den Appenzeller Bahnen. Damit werden die Bergbahnen zu einem Transportmittel zu magischen Orten. Die Sujets, auf denen auch Figuren des Schweizer Street Art-Künstlers Pirmin Breu ihren Platz finden, sind ab Montag online wie offline in der Ostschweiz zu sehen, wie es in einer Mitteilung von Farner heisst.

Verantwortlich bei den Appenzeller Bahnen: Erika Egger, Marina Schrepfer (Marketing); verantwortlich bei Farner St.Gallen: Jan Walser, Phil Fichtinger (Kreation), Anina Trachsler (Beratung), Pirmin Breu (Illustrationen «Wanderer»). (pd/lol)