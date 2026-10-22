Publiziert am 22.10.2026

Belinda Bencic ist neu Investorin und globale Markenbotschafterin der Zürcher Marke Ka-Ex für Nahrungsergänzungsmittel zur Regeneration im Sport. Den Kampagnenfilm zum Einstieg der Olympiasiegerin von Tokio realisierte die Agentur Wecatch laut Mitteilung mit Haip Studio. Die Fassungen für die Schweiz und die USA sind auf den jeweiligen Markt zugeschnitten. In einer Messenger-App kommentieren Sportlerinnen und Sportler aus dem Ka-Ex-Team den Neuzugang in einem fiktiven Chatverlauf. Hinzu kommen Key Visuals, Bildstrecken und Formate für die einzelnen Kanäle. Welche Athleten mitwirken, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

«Eine prominente Partnerschaft sorgt für Aufmerksamkeit. Entscheidend ist aber, wie man daraus eine relevante Geschichte für die Marke entwickelt», wird Geschäftsführer Kevin Casado in der Mitteilung zitiert.

Vor Bencic war bereits Lara Gut-Behrami bei Ka-Ex eingestiegen. Sie wurde im Juli 2025 als Investorin und Markenbotschafterin vorgestellt. Im selben Sommer sammelte Ka-Ex sieben Millionen Dollar ein. Drei Millionen davon stammen laut Startupticker von Mediaforgrowth. Der Investor gibt sein Kapital nach eigenen Angaben in Form von Werbeleistungen. Damit läuft eine US-Kampagne, unter anderem auf Tennis Channel und in der New York Post. Ob der Bencic-Film dazugehört, lässt die Mitteilung offen. (pd/nil)