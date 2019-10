Euro Effie Award: ABB und Serviceplan holen Bronze

ABB wird mit dem bronzenen Euro Effie Award in der Kategorie Brand Experience für die Umsetzung der Titelpartnerschaft der ABB FIA Formel E Meisterschaft ausgezeichnet. Damit gewinnt zum zweiten Mal innert zwei Jahren ein Schweizer Unternehmen mit Serviceplan Suisse als Leadagentur bei den Euro Effies, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Bereits 2017 holte das Haus der Kommunikation einen Euro Effie für die erfolgreiche Lancierung der Marke «Café Royal» in die Schweiz.





Der Euro Effie zeichnet jährlich die effektivsten multinationalen Werbekampagnen in einzelnen Kategorien in Europa aus und ist das Symbol für nachgewiesene Kommunikationseffizienz, wirtschaftlichen Erfolg und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur. Zum ersten Mal in der Schweizer Kommunikationsgeschichte konnte der bronzene Euro Effie Award in der Kategorie Brand Experience in die Schweiz geholt werden.





«Ich bin sehr stolz, dass wir den Euro Effie Award bereits zum zweiten Mal entgegennehmen durften. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für den Kunden und das Team und beweist unsere Kompetenz, internationale Mandate auf höchstem Niveau zu führen. Als Kreativen freut es mich besonders, dass unsere Ideen effektiv sind und einen wesentlichen Beitrag zum Geschäftserfolg unserer Kunden leisten können», meint Raul Serrat, Executive Creative Director von Serviceplan Suisse.





Den diesjährigen Euro Effie Award in der Kategorie Brand Experience konnte ABB für die elektrisierende Umsetzung der ABB FIA Formel E Partnerschaft, welche 2018 kommuniziert wurde, entgegennehmen. Serviceplan Suisse hat den Einstieg der global ausgerichteten Titelpartnerschaft der ABB FIA Formel E Meisterschaft begleitet und unterstützte ABB kommunikativ bei der erstmaligen Durchführung der Formel E Meisterschaft unter der Titelpartnerschaft bei 10 Rennen in neun verschiedenen Ländern.







2017 konnte Serviceplan Suisse mit der Kampagne «Café Royal: In the service of good taste» gemeinsam mit Delica, einem Migros-Unternehmen, einen bronzenen Euro Effie Award in der Kategorie «Product/Service Launch» entgegennehmen. Damals hatte Serviceplan Suisse die Marke Café Royal in mehreren Ländern Westeuropas lanciert und aufgebaut.





Verantwortlich bei ABB: Christoph Sieder, Head of Corporate Communications Nicolas Ziegler, Head of Markets, Brand and Events; verantwortliche Agenturen: Serviceplan Suisse (Leadagentur), Globeone AG, Zürich; Standing Ovation, Zürich; weitere Partner: Serviceplan Partner-Agenturen aus den jeweiligen lokalen Märkten. (pd/wid)