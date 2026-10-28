Neustadt: Videoanrufe sollen Wintergäste anlocken

Publiziert am 28.10.2026

Die Kampagne unter dem Claim «One day is enough» läuft derzeit in Nordamerika, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Grossbritannien, Brasilien und in der Schweiz. Ausgangspunkt ist laut Mitteilung, dass Luzern im Sommer international gefragt ist, als Winterdestination jedoch weniger bekannt sei. Zahlen zur saisonalen Verteilung der Gäste legen die Absender nicht vor.

Wörtlich gemeint ist der Claim nicht. Es gehe nicht darum, nur einen Tag in Luzern zu verbringen, heisst es in der Mitteilung. Gezeigt werden solle vielmehr, dass ein Tag genüge, um länger bleiben zu wollen.

Neustadt verantwortet Konzept und Art Direction. Im Zentrum stehen fünf Videos im FaceTime-Format. Darin zeigen fünf Personen je einen Schauplatz: Fasnacht, Schifffahrt, Lilu Lichtfestival, Hotel und Weihnachtsmarkt. Aus einem Hauptvideo im Querformat werden weitere Formate abgeleitet, jeweils mit und ohne Untertitel. In der Hochformat-Version wechselt die Kamera in die Ich-Perspektive. So scheint der Anruf auf dem Handy der Zuschauerin oder des Zuschauers anzukommen.

«Dass man sich an einem Tag in Luzern verlieben kann, behaupten wir nicht einfach, wir zeigen es», lässt sich Neustadt-CEO Marco Stocker in der Mitteilung zitieren. Marco Zemp, Leiter Marketing & Sales bei Luzern Tourismus, wird mit folgendem Satz zitiert: «Luzern bietet zwischen November und März viel mehr, als viele, die Luzern weniger gut kennen, vermuten.»

Neustadt gehört zur Union Group. (pd/cbe)