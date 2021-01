Zu Liebe und Respekt aufrufen, und dazu, Abstand zu halten: Beeindruckt hat die Agentur laut einer Mitteilung das Titelbild des «Zeit Magazins», auf dem stand: «Nie war es so wichtig, gemeinsam alleine zu sein. Um auf alle aufzupassen». So positiv wie dringlich fordere es zum richtigen Verhalten in Zeiten von Corona auf. Diesen Ton will auch die Kampagne treffen, die das Studio Thom Pfister für den Berner Star-Friseur Pino Zinna gestaltete.

«Es sind aussergewöhnliche und ernstzunehmende Zeiten», und werben auf den Plakaten um Peace, Respect und Love und um ein Stay Healthy, Stay Safe. Und das mit Motiven, in denen Illustration, Fotografie und Typografie zu einem visuellen Statement verwoben werden.

Typografie als Schutzschild

Zeigen die, nicht ganz fertig gezeichneten Gesichter, Verletzlichkeit, gehen sie in Typografie über. Auf die Umrisse der Gesichter gesetzt, verzerrt sich die Schrift nicht nur zu Statements wie Love, Peace oder Stay Safe, sondern auch zu einer Schutzmaske, die für das Abstand halten und das zu Hause bleiben steht. Gleichzeitig ist sie mit Fotografie unterlegt, mit zärtlichen Porträts von Frauen und Männern. So wichtig wie die Botschaft der Kampagne war laut Mitteilung von Studio Thom Pfister ihre Ästhetik und die sei «unique und kunstvoll– und umwerfend prägnant». (pd/eh)