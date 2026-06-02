Publiziert am 02.06.2026

Seit 50 Jahren juriert der ADC Switzerland die beste Werbung der Schweiz und vergab seither 144 Goldwürfel. Für die Abstimmung wurden die ausgezeichneten Kampagnen nach Jahrzehnten gegliedert, pro Dekade verblieben zwei Finalisten. Diese Woche startet die entscheidende Runde mit den zehn Jahrzehnte-Besten, in der die Community von 20 Minuten ihren endgültigen Favoriten bestimmt. Als Orientierungshilfe hat Martin Spillmann jede nominierte Arbeit mit einem persönlichen Kommentar versehen.

Der Sieger wird an der ADC Preisverleihung vom 12. Juni 2026 im Kraftwerk in Zürich bekanntgegeben. Der «20 Minuten 50 Jahre ADC Sonderpreis» wurde von René Fehr gestaltet, dem Erfinder des ADC-Würfels. Die Beteiligung war laut ADC hoch: Täglich wurden mehrere Tausend Stimmen abgegeben. ADC-Präsident Thomas Wildberger wertet das als Zeichen: «Die grosse Aufmerksamkeit bestätigt, dass viele Menschen – für die wir schliesslich Werbung machen – nach wie vor Freude haben an exzellenter kreativer Kommunikation.»

Die Abstimmung ist Teil des ADC-Kreativfestivals, das vom 8. bis 13. Juni 2026 in Zürich stattfindet. (pd/cbe)