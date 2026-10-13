Leo: Mit den Kollegen den Schirm teilen

Publiziert am 13.10.2026

Die Mobiliar hat eine neue Employer-Branding-Kampagne umgesetzt. Beteiligt waren Leo, MetaDesign und Prodigious, die zur Publicis Groupe gehören. Die Kampagne zeigt Themen, die den Mitarbeitenden besonders wichtig sind: das Miteinander und das Füreinander, die Kommunikation auf Augenhöhe sowie Humor am Arbeitsplatz.

Die meisten Personen in den Filmen und auf den Plakaten sind echte Angestellte der Mobiliar, heisst es in einer Mitteilung. Mit der Kampagne will das Unternehmen die Werte menschlich, nah und verantwortungsvoll auch im Arbeitsalltag sichtbar machen und seine Position als Arbeitgeberin stärken.







Vera Koch, Fachverantwortliche Employer Branding bei der Mobiliar, erklärt, klassische Arbeitgeberkampagnen zählten Vorteile auf. Die neue Kampagne wolle dagegen erlebbar machen, was die Arbeit bei der Mobiliar ausmache. (pd/spo)