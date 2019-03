By Heart: Acht Frauen starten #bodytalk

von Michèle Widmer

Rausch bringt drei neue Körpferpflege-Linien auf den Markt und startet am Montag dazu eine agile Werbekampagne. Dabei arbeitet das Unternehmen mit acht Ambassadorinnen aus der Schweiz und dem Süddeutschen Raum zusammen, wie es in einer Mitteilung heisst. Dafür beauftragt hat Rausch die Influencerinnen Mirjam Haymann, Monika Spisak, Karen Fleischmann, Martina Russi, Sara Allerstorfer, Marina Tränkel, Jenny Kitiarsa und Anna Kleb.

Alle acht Frauen würden für die Botschaft stehen, dass ein starkes Körperbewusstsein unabhängig von Alter, Haarfarbe oder Beruf ist. Unter dem Motto «My Body is My Message» treten sie nun im Rahmen der Kampagne auf digitalen Kanälen miteinander in den Dialog – mit dem Ziel, die #bodytalk-Community aufzubauen. Angesprochen werden sollen laut Rausch «selbstbewusste Frauen, die ein achtsamer Alltag und der Wunsch nach naturnahen, hochwertigen Beautyprodukten mit einander verbinden».

Unter dem Hashtag #bodytalk soll ein positives Körperbewusstsein auf Basis von Schweizer Kräuterqualität zelebriert werden, schreibt Rausch weiter. Frauen, wie Mirjam Haymann oder Karen Fleischmann hätten die Möglichkeit, sich zu Themen wie naturnahe Körperpflege, Kräuter, Frauen und Selbstliebe auszutauschen. Frauen vernetzen sich, stehen im Dialog und bilden so eine Gemeinschaft.

Mit #bodytalk möchte Rausch Teil dieses neu angestossenen Dialogs werden und so direkt auf Themen reagieren, die ihre Kundinnen bewegen. Mit Bildern, Videos und Interviews auf der Kampagnenwebseite werden die acht Ambassadorinnen vorgestellt.

Für Rausch bedeutet die Kampagne «einen Aufbruch zu neuen digitalen Wegen hin zu einem Dialog, zu einem stetigen Austausch, zum Gespräch», heisst es in der Mitteilung. «Die Agilität zeichnet diese Kampagne aus», sagt Regine Schoeller von der verantwortlichen Agentur By Heart gegenüber persoenlich.com. Sie sei in drei Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase zum Thema Frühling wolle man mehr über das Zielpublikum erfahren und dann in der nächsten Phase verstärkt auf ihre Bedürfnisse eingehen.

Verantwortlich Rausch: Lucas Baumann (CEO), Erich Baumgartner (Core AG), Petra Hollenstein (Leitung Marketing), Barbara Affentranger (Leitung PR), Lea Riether, Anja Kaiser (Product Management); verantwortlich By Heart: Markus Bircher, Senior Partner (Strategie), Regine Schoeller (Art Direction, Leitung Editorial), Leandra Waeber (Projekt Leitung, Leitung Growth Engine), Roger Umbricht, Erik Weibel (Leitung Digital, Leitung Istrumente Growth Engine), Frank Brunnbauer (Copy), Julian Scheidegger (Design); verantwortlich PR: Isabella Krompass (we love PR) Patricia Mohr (we love PR); verantwortlich Media: Oliver Huber (JBW) Fotograf: Franco P. Tettamanti (pd/wid)