Coronavirus: ADC Gala und Award Verleihung verschoben

Warten auf bessere Zeiten: Die ADC Gala und Award Verleihung vom 28. März ist abgesagt und ist neu auf den 16. Mai geplant. Dies schreibt der ADC Switzerland in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Ebenfalls verschoben wird die Jurierung und die Creative Week: die Jurierung wird voraussichtlich am 12. und 13. Mai stattfinden und die Creative Week in diese Woche verlegt.

«Die Gesundheit aller Teilnehmenden, aber auch die Freude an ausgezeichnetere Kommunikation und am Austausch unter den Mitgliedern und den vielen Gästen stehen für den ADC Switzerland an erster Stelle», teilt der ADC Präsident Frank Bodin mit. «Daher wurde entschieden, angesichts der Corona-Situation sämtliche Anlässe zu verschieben.» (eh)

++Update folgt++