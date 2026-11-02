Die drei Spots von Sir Mary laufen seit dem 23. Oktober (persoenlich.com berichtete). Die Erweiterung übernimmt Figuren und Tonalität, wechselt aber die Perspektive hinter die Kamera: Die fiktive Assistentin Katie versucht, Höhlenmenschen, Piraten und antike Griechen durch die Dreharbeiten zu bringen. Der Cast hält sich kaum an die Abläufe.
Die Agentur grenzt das Format von klassischen Making-ofs ab. «Die Welt braucht nicht noch mehr Content. Schon gar keine Making-Ofs, in denen alle erzählen, wie grossartig die Zusammenarbeit war», lässt sich Adrian Merz, Executive Creative Director von Sir Mary, in der Mitteilung zitieren. Statt gekürzte Fassungen der Spots zu produzieren, habe man die Geschichten der Figuren weitererzählen wollen. Für Katie bedeute das vor allem «drei Epochen, null Disziplin und ziemlich viele Überstunden».
Hinzu kommen kurze Clips in zwei Phasen. Zuerst interagieren die historischen Figuren mit heutigen Ifolor-Produkten. Danach geht es um den Umgang des Casts mit den Produkten hinter den Kulissen, samt ironischen Set-Regeln. Die Videos sind ab sofort auf mehreren Social-Media-Plattformen zu sehen.
Sir Mary hat den Leadagentur-Etat des Kreuzlinger Fotoproduktanbieters im Mai gewonnen. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Sir Mary: Adrian Merz (Executive Creative Director), Jodok Meier (Senior Copywriter), Sandro Heierli (Art Director), Sinah Bucheli (Account Manager), Alexandra Hersche (Account & Content Manager), Anna Jakrlin (Senior Digital Strategist), Katharina Günther (Managing Director Sir Mary Media), Fahreta Murtovi (Senior Media Planner), Anna Kruczek (Media Planner), Mirja Bühler (Junior Media Operations Manager), Charalampos Symeonidis (Senior Media Operations Manager), Laura Paulisch (Junior Media Operations Manager), Nicolas Hostettler (Managing Director), Daniel Zuberbühler (Managing Partner); verantwortlich bei Farbfilm: Yanik Zollinger (Regie), Joschka Bauer (Executive Producer), Antonia Große (Producer), Alina Graber (Production Coordinator), Radioactive Film (Service Production), done. (Postproduction), JingleJungle (Sound)