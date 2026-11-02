Publiziert am 02.11.2026

Die drei Spots von Sir Mary laufen seit dem 23. Oktober (persoenlich.com berichtete). Die Erweiterung übernimmt Figuren und Tonalität, wechselt aber die Perspektive hinter die Kamera: Die fiktive Assistentin Katie versucht, Höhlenmenschen, Piraten und antike Griechen durch die Dreharbeiten zu bringen. Der Cast hält sich kaum an die Abläufe.

Die Agentur grenzt das Format von klassischen Making-ofs ab. «Die Welt braucht nicht noch mehr Content. Schon gar keine Making-Ofs, in denen alle erzählen, wie grossartig die Zusammenarbeit war», lässt sich Adrian Merz, Executive Creative Director von Sir Mary, in der Mitteilung zitieren. Statt gekürzte Fassungen der Spots zu produzieren, habe man die Geschichten der Figuren weitererzählen wollen. Für Katie bedeute das vor allem «drei Epochen, null Disziplin und ziemlich viele Überstunden».

Hinzu kommen kurze Clips in zwei Phasen. Zuerst interagieren die historischen Figuren mit heutigen Ifolor-Produkten. Danach geht es um den Umgang des Casts mit den Produkten hinter den Kulissen, samt ironischen Set-Regeln. Die Videos sind ab sofort auf mehreren Social-Media-Plattformen zu sehen.

Sir Mary hat den Leadagentur-Etat des Kreuzlinger Fotoproduktanbieters im Mai gewonnen. (pd/nil)