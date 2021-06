Cannes Lions 2021

«Es wären Fantasie und Innovation angesagt»

«Es wären Fantasie und Innovation angesagt»

Die Schweizer Ausbeute an der Werbe-Weltmeisterschaft ist mager. Die Bilanz von ADC-Präsident Frank Bodin.

Einmal Silber, einmal Bronze: Die Schweizer Ausbeute an der Werbe-Weltmeisterschaft ist mager. Bereits am dritten Tag von Cannes Lions ist das Rennen um Löwen beendet. Nur dem Corona-Jahr Schuld zu geben, greift zu kurz, so Frank Bodin, Präsident ADC Switzerland.

von Christian Beck