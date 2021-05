Die Messlatte ist hoch: Darum gilt die ADC-Jurierung als die Schweizer Meisterschaft der kommerziellen Kommunikation. Am Donnerstagabend wurden folgende Arbeiten mit Würfeln ausgezeichnet:

Gold



Digitec Galaxus «Generative Plakate» in der Kategorie Plakate

Die Jury vergibt Gold, weil diese Arbeit «eine beeindrucke Demonstration der Nutzung von Daten ist», und das Markenversprechen «Fast alles für fast jeden» völlig neu und erst noch äusserst unterhaltsam und witzig umgesetzt wird.





FC Zürich «Homeschooling» von Publicis Zürich in der Kategorie Corona





«Weil diese Arbeit vorbildlich demonstriert, wie man in Zeiten von Corona für seine Zielgruppe da sein kann», so die Jury. Dass Fussball-Stars dem Nachwuchs bei den Hausaufgaben helfen, hat so viel Grösse und Charme, dass die Kids wohl ein Leben lang FCZ-Fans bleiben werden.





Filmar en América Latina «Festival Filmar en América Latina 20» von WePlayDesign in der Kategorie Design

Die Jury vergibt Gold, weil diese Arbeit ein absoluter Eye-Catcher ist, indem sie die Themen Film und Lateinamerika auf eine ungesehene und handwerklich brillante Art auf internationalem Niveau zusammenbringt.





Curaviva, Spitex Schweiz und OdASanté mit «Das bewegte Leben von Rosemarie» von CR-K in der Kategorie Art Direction





Die Jury vergibt Gold, weil diese Arbeit dem Beruf des Art Directors in allerhöchster Form gerecht wird. Vom frischen Stil über die liebevolle Machart bis hin zum letzten Detail: hier stimmt einfach alles.





Evergreen

Digitec Galaxus «Kundenbewertungen»

Die Jury vergibt den Evergreen, weil Galaxus seiner eigenständigen und unübersehbaren Linie seit Jahren treu geblieben ist und dennoch immer wieder mit neuen Interpretationen und Variationen der Kampagnengrundidee auf witzige Weise überrascht.



Silber

Gleich dreimal Silber geht an die Marke Graubünden: «Mission High Dry» von Wirz Communications gewinnt Edelmetall in den Kategorien Digital, Promotionen & Events und PR.

Über Doppelsilber freuen dürfen sich:

Auch bei den Silber-Auszeichnungen ist Digitec Galaxus vertreten und erhält für den Spot «Warenlager» je eine Auszeichnung in den Kategorien Film und Corona.

Heks mit «Spendenkampagne» von Wunderman Thompson Switzerland in den Kategorien Kampagnen und Corona.

Die Arbeit «Stolen Moments» in der Kategorie Promotionen & Events sowie Design.

Über einen Silberwürfel freuen dürfen sich die folgenden Auftraggeber und Agenturen:

SO Appenzeller Käse «Alptraum in Appenzell» von Contexta in der Kategorie Film.

Swica mit «Übermotivierte Testimonials» von Wirz Communications in der Kategorie Film.

Pro Infirmis mit «Pro Infirmis» von Jonathan Heyer Fotografie und Film in der Kategorie Foto & Illustration.

Turnus Film mit «Echo» von Shining Film in der Kategorie Corona. Inhalt und Form Werbeagentur mit #Züribrätt in der Kategorie Corona.

Graubünden Ferien mit «Pressekonferenz Steinböcke» von Wirz Communications in der Kategorie Corona.



Bronze

Ausserdem vergibt der ADC 34 Bronzewürfel, den detaillierten Medailenspiegel finden Sie hier: adc.ch/de/awards/medaillenspiegel





«Studentin des Jahres»

Die Jury vergibt den «Student of the Year» an Jasmine Jacot (Zürcher Hochschule der Künste und SRF) für ihre Diplomarbeit «Madame Charlotte». Damit belohnt die ADC-Jury ihren Mut, «eine solch schwierige Geschichte zu thematisieren und diese einerseits verstörend, aber andererseits auch überaus faszinierend und emotional umzusetzen».

Insgesamt haben es in 19 Kategorien 67 Arbeiten auf die Shortlist geschafft. (pd/eh)