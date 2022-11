Foundry: Affe, Löwe, Eule & Co testen Soundbars

2019 betrat Sennheiser den Soundbar-Markt mit seinem ersten 3D-Titan: der «Ambeo Soundbar Max». Nun gibt es eine ganze Kollektion. Auf einem exklusiven Branchenevent in Berlin wurden die neuesten Mitglieder vorgestellt: die «Ambeo Plus» und die «Ambeo Sub». «Wie von Sennheisers Ingenieurskunst nicht anders zu erwarten, sind die ‹Ambeo›-Soundbars die technisch stärksten in ihrer Kategorie», heisst es in einer Mitteilung der Agentur Foundry Zürich, Berlin und New York. Die neueste «Ambeo Soundbar Plus» erzeuge den «weltweit beeindruckendsten 3D-Sound, der mit einem virtuellen 7.1.4-Lautsprecher-Setup technisch unter Beweis gestellt wird».



In enger Zusammenarbeit einigten sich Sennheiser und Foundry schnell auf eine strategische Ausrichtung, um das fesselnde Erlebnis der Soundbars zu vermitteln. Aber: Wie soll man jemandem das aussergewöhnlichste Hörerlebnis beschreiben? Eine grosse Herausforderung war laut Mitteilung auch «die sehr anspruchsvolle Zielgruppe weltweit».

Die Inspiration dazu kam auf, als das Team ein Ohr auf die eigene unmittelbare Umgebung legte. So kam es zur zentralen Frage: Wie würden Tiere auf eindringlichen Sound reagieren, der aus allen möglichen Richtungen kommt? Würden sie es als genauso realistisch empfinden wie die Realität?

Sie entwickelten eine Idee, die ebenso einfach wie unerwartet ist: das «Ambeo»-Soundbar-Hörerlebnis auf eine möglichst originelle, authentische und vor allem unverfälschte Weise testen. Die Frage war nun, wo man die besten Testimonials finden könnte – die echten Experten.

Gemeinsam mit der Produktionsfirma MyGosh und der preisgekrönten Dokumentarfilmerin Viviane Blumenschein wurde die Antwort auf diese Frage in Südafrika gefunden. In einer Wildtierauffangstation baute das Team ein speziell für Wildtiere konzipiertes Tonstudio. Bei der Entwicklung des Experiments arbeiteten ein Audiologe, Tierexperten des Schutzgebietes, Tierschützer und Experten für Tierkommunikation eng mit Blumenschein zusammen.

Mit ihrem scharfen Gehör, welches für sie überlebenswichtig ist, sind Wildtiere laut Communiqué das perfekte Publikum, um die «Sennheiser Ambeo»-Soundbars zu testen. Ausserdem seien ihre Reaktionen unbestechlich ehrlich, was sie zu den besten Juroren mache.

Alle arbeiteten zusammen, um sicherzustellen, dass jedes Tier (Experte) artgerecht und mit Respekt behandelt wurde. Das fesselnde Klangerlebnis sollte die Sinne der Tiere sanft stimulieren und eine positive Wirkung entfalten. Unter der Leitung des Tierschützers Luke Cornell, der Evolutionsbiologin Anna Bastian, des Tierschutzinspektors Juan August und des Audiologen und Aufnahmeexperten Helmut HR Scherz testete das Team alles, von natürlichen Umgebungsgeräuschen bis hin zu klassischer Musik.



Man kann für das Verhalten von Tieren kein Drehbuch schreiben. Gänzlich zurückhaltende oder gar keine Reaktionen waren daher absolut möglich. Aber sobald die Musik einsetzte, waren die Ergebnisse gelinde gesagt ziemlich «wild». Die Testimonial-Spots fangen ein, wie jedes Tier (Experte) auf seine eigene Art und Weise auf die Klangumgebung der Soundbar reagiert.

Den Filmen ist es laut Mitteilung gelungen, subtile Details bis hin zu grossen Momenten einzufangen, die nur schwer nachzustellen gewesen wären: vom virtuosen Pavian, der audiophilen Eule bis hin zum geniesserischen Geparden und dem scharfsinnigen Fuchs.



An der Award-Show des Auftrags- und Werbefilmpreises Edi wurde diese Kampagne mit Gold ausgezeichnet (persoenlich.com berichtete). Die Edi-Jury schrieb dazu: Die Filme zeigen «auf eine überraschende Art, wie naturgetreu die Töne einer Soundbar übertragen werden können. Das geht so weit, dass Wildtiere meinen, Artgenossen gehört zu haben. Die Soundbar schafft es, die Zuhörer:innen mitten in die Szenerie zu katapultieren. Diese Art von Storytelling fesselt die Zuschauer:innen von Anfang bis zum Schluss.»

«Ambeo»-Soundbars liefern ein Surround-Sound-Erlebnis mit tiefen Bässen. Der «Ambeo Max» erzeugt 30Hz-Bass, ohne dass ein zusätzlicher Subwoofer erforderlich ist, wie es weiter heisst. Dank der fortschrittlichen Raumkalibrierung biete er «eine Klangwiedergabe in Studioqualität und ein unvergessliches 3D-Erlebnis».

Verantwortlich bei Sennheiser Sonova: Jessika Petrusch (Global Head of Content and Campaign), Virginie de Beco (Director Global Marketing), Stefanie Reichert (Global Head of Marketing Execution), Maximillian Voigt (Global Product Manager), Paul Hughes (Global Head of PR and Influencers); verantwortlich bei Foundry: Alexander Brown (Strategy & Account Lead), Sacha Moser (Lead Creative Director), Lilli Kahana, Pascal Baumann (Creative Direction), Fieke Clinckemalie (Art Direction), Gregor Wollenweber (Design & Production), Lilli Kahana, Nitin George (Copywriter); weitere Partner: Mygosh.co (Production Company), Viviane Blumenschein (Director), Naudé Heunis (Photographer), Lamar Hawkins (EPS), Ulrich Kirchner (Producer), Helmut Scherz (Sound Engineer), Studio Funk, André König (Dolby-Atmos Mix). (pd/cbe)