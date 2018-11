Tollkirsch: Agentur bringt Grafik-Koryphäe in die Schweiz

David Carson, das «Enfant terrible der Grafik- und Kunstszene», wie ihn die Agentur Tollkirsch in einer Mitteilung bezeichnet, stellt erstmals seine Werke in verschiedenen Schweizer Städten aus.

Als einer der bekanntesten Grafikdesigner verstehe es Carson wie kaum ein anderer mit seinen Werken zu polarisieren. Weltweit sorgte er mit seiner Arbeit immer wieder für Aufsehen und eckte damit bei so manchen Künstlern und Grafikern an. Doch nebst Kritikern finde er immer wieder zu begeisterten Anhängern und zu aufregenden Projekten in der Kunst und Werbung. Heute gelte Carson als einer der einflussreichsten Grafikdesigner der Gegenwart.

Mit seiner Art wolle Carson nun die Schweiz wachrütteln. Die Ausstellungsreihe wird von der Winterthurer Agentur Tollkirsch organisiert und wird als Tour in verschiedenen Schweizer Städten jeweils während einem befristeten Zeitraum stattfinden.

Die Eröffnung der Ausstellungsreihe findet am 30. November 2018 in der Kunstgalerie Kunst & Co. in Chur statt, wo Carson selbst einige Worte an sein Publikum richten wird. (pd/maw)