The House: Agentur gewinnt Pitch um Swiss Life

The House entwickelt gemeinsam mit Swiss Life einen neuen integrierten Kampagnenansatz mit Fokus auf die digitalen Kanäle und Präsenzen. Von der Strategie über die kreative Ausgestaltung bis hin zur Umsetzung und Betrieb – in allen Leistungsbereichen arbeiten die Fachteams von The House und Swiss Life sehr eng im Co-Creation-Modus zusammen.

Die Agentur ist ebenfalls für die strategische Mediaplanung, Einkauf und Bewirtschaftung verantwortlich, wie es in einer Mitteilung heisst. Erste Arbeiten werden in den kommenden Monaten zu sehen sein. (pd/cbe)