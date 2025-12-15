Publiziert am 15.12.2025

Die Kampagne für Swisscard fokussierte erstmals primär auf die Optik der American-Express-Karte statt auf deren Leistungen, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Futureworks positioinerte die Karte unter dem Motto «Metallic. Rosé. Limited.»

Die Bewerbung erfolgt über eine zweitägige organische Pre-Teaser-Phase, eine anschliessende Paid-Teaser-Phase sowie die Hauptkampagne mittels Display-, Video-, Social-Media-, Native Ads und einer eigenen Landingpage.





Nach Angaben von Swisscard, dem Herausgeber der American Express-Karten in der Schweiz, zeigt die Kampagne Wirkung: In den ersten zwei Wochen stieg die durchschnittliche Zahl der täglichen Kartenanträge um 78 Prozent gegenüber vergleichbaren Phasen im laufenden Jahr. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrug die Zunahme 99 Prozent. Die Marketingkampagne wurde von der Agentur Futureworks umgesetzt, die bereits vor Jahren die Repositionierung der American Express Gold Card für den Schweizer Markt unterstützt hatte.

Laut Massimiliano Grieco, Head of Digital Acquisition bei Swisscard, soll die zeitliche Beschränkung des Angebots die Premium-Positionierung der Karte unterstreichen: «Futureworks versteht unsere Marke und liefert nicht einfach Konzepte, sondern setzt diese so um, dass sie wirklich bei unseren Kundinnen und Kunden ankommen.»



American Express richtet sich mit der Sonderedition an stilbewusste Kundinnen und Kunden, die Wert auf Design, Exklusivität, Ästhetik und Individualität legen. Die Gold Card gehört zu den etablierten Kreditkartenprodukten in der Schweiz. (pd/nil)