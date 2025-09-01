Rod: Alessandro Reintges verlässt die Agentur

Alessandro «Pukki» Reintges verlässt Rod Kommunikation. Der 39-Jährige, der seit 2017 bei der Zürcher Agentur tätig ist, gab am Montagmorgen auf LinkedIn seinen Abschied bekannt. Gegenüber persoenlich.com sagte Reintges, dass sein letzter Arbeitstag der 12. September sein wird.

«Am 1. August 2017 stand ich zum ersten Mal vor der Tür der wunderschönen Villa von Rod an der Bürglistrasse, um meinen ersten Arbeitstag als Texter zu beginnen. Das war dumm von mir. Denn am 1. August arbeitet – so weiss ich heute – in der Schweiz niemand. Klassischer Anfängerfehler», schreibt Reintges in seinem Abschiedspost. Heute – acht Jahre und einen Monat später – fühle er sich «bereit für den nächsten Schritt».

Vom Texter zum Co-CEO

Reintges startete 2017 als Texter bei Rod und arbeitete sich über die Jahre zum Co-Leiter der Kreation hoch. 2023 übernahm er gemeinsam mit Tiffany Bottlang als Co-CEO die Geschäftsführung von Pablo Koerfer (persoenlich.com berichtete). In seinem LinkedIn-Post dankt er Bottlang: «Wenn ihr jemals die Chance bekommt, euch mit Tiffany ein Büro zu teilen, ergreift sie! Da kann man noch was lernen.»

Ab Oktober will sich Reintges als Freelancer selbstständig machen. Auf Anfrage von persoenlich.com erklärt er seinen Entscheid: «Nach den wahrscheinlich aufregendsten, lehrreichsten und erfolgreichsten Jahren meines Berufslebens, in denen ich vom Texter bis zur Agenturleitung alle Stationen bei Rod durchlebt habe, ist es jetzt Zeit für eine Veränderung. Ich freue mich auf Neues.»

Der Werbebranche will er erhalten bleiben: «Sicher ist, dass ich unserer Branche erhalten bleibe und Agenturen oder Unternehmen ab Oktober als Freelancer unterstützen möchte.» Seinen Humor hat er dabei nicht verloren – auf die Frage nach seinen Plänen verweist er auf die persoenlich.com-Serie «Quereinsteiger»: «In einem Interview mit persoenlich.com habe ich vor ein paar Wochen mal gesagt, dass ich mir grundsätzlich beruflich vieles vorstellen könne, zum Beispiel Currywurst zu verkaufen. Vielleicht mache ich das bald wirklich.»

Quereinsteiger aus dem Ruhrgebiet

Reintges ist ein klassischer Quereinsteiger: Nach seiner schulischen Laufbahn in den Niederlanden arbeitete er als Marketing & Sales Manager in Deutschland, zunächst in der Mode- und später in der Autoindustrie. 2015 machte er sich auf den Weg in die Schweiz und stieg als Junior Copywriter bei Wirz in die Agenturwelt ein.

Bei Rod zeichnete er unter anderem für das emotionale Alphabet von «Wie geht's dir», den «Ikea Vaterschaftsurlaub» oder für den Auftritt der Zürcher Kantonalbank verantwortlich. Den «mutigen Kundinnen und Kunden von Rod und besonders den tollen Mitarbeitenden, die diese Agentur so unvergleichbar machen», sei er zu grossem Dank verpflichtet.

Wie es mit der Agenturleitung weitergeht, wollte Reintges nicht kommentieren.