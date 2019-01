Tamedia: Alfa Romeo investiert in Longform-Ads

Commercial Publishing Tamedia hat im Sommer 2018 ein neues Storytelling-Format lanciert: Longform. Der Unterschied zu den bisherigen Formaten ist der Fokus auf Storytelling und Design. Bei der Umsetzung einer Longform werde auf die individuellen Bedürfnisse von Kunden eingegangen und optimal umgesetzt, schreibt Tamedia in einer Mitteilung.

Als ersten Kunden konnte Commercial Publishing den italienischen Autohersteller Alfa Romeo Schweiz gewinnen. Geplant waren miteinander verknüpfte Massnahmen, die den Leser in die emotionale Welt von Alfa Romeo transportieren (persoenlich.com berichtete). Das Paket beinhaltete drei nationale Longforms auf 20 Minuten inklusive Social-Media-Einbindung, um maximale Reichweite zu generieren.

Die ​erste Umsetzung​ thematisierte die sportliche DNA der Marke, von der Entstehung des Quadrifoglio-Symbols bis zur Rückkehr in die Formel 1. «Ein CTA in Form eines Test-Drive-Wettbewerbs führte zu direkte Kontakte für Alfa Romeo. Ein exklusives Video-Interview mit dem Chefdesigner Karl Busse am Autosalon Genf rundete den Auftritt ab», schreibt Tamedia.

Bei der ​zweiten Longform​ beantwortete Industrial Designer Björn Ischi Fragen zum Design der zwei neuen Modelle. Integriert war ein Video des Test-Drives vom Wettbewerbsaufruf der ersten Longform. Call-To-Action bildete der Button zur Anmeldung von Testfahrten bei Alfa Romeo.

Das «grande Finale» bildete die ​dritte Umsetzung​. Hier wurde der Fokus auf den Alfa-Romeo-Event «Passione Alfa Romeo» gelegt. «Ein lustiger interaktiver Sound-Button inszenierte die neuen Modelle sinnlich erlebbar und sorgte für Gänsehaut bei den Fans», heisst es in der Mitteilung weiter. Schliesslich habe auch Sébastien Perrais, CEO von FCA Switzerland SA, über die Merkmale eines echten Alfista gesprochen.

Alle drei Stories wurden prominent auf 20min.ch publiziert und von Retargeting-Massnahmen begleitet. «Dies alles führte zu einer ausserordentlich hohen Performance, die teilweise auch redaktionelle Top-Stories in den Schatten stellte. Die durchschnittliche Verweildauer von über zweieinhalb Minuten auf den Stories belegt, dass die Leserschaft durchaus offen ist für Brand-Storytelling, wenn dies qualitativ hochwertig produziert ist und dem Leser einen effektiven Mehrwert bietet», schreibt Tamedia weiter. Des Weiteren hätten die verschiedenen Stories auch eine hohe Anzahl an Responses auf die interaktiven Elemente generieren können.

Die Abteilung Commercial Publishing ist für die Konzeption und Produktion der bezahlten Inhalte auf allen Tamedia-Titeln zuständig.

Verantwortlich bei FCA Switzerland SA: Matteo Montibeller (Marketing Manager Alfa Romeo & Jeep), Mattia Lovallo (Communication Manager Alfa Romeo); verantwortlich bei Starcom: Francesca Cimino (Account Director), Evelin Wachter (Head of Digital), Jonas Hemmann (Digital Account Manager). (pd/eh)