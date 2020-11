BesondereHelden: Als faule Socke zum Musterbürger

Die Kampagne #BesondereHelden der deutschen Bundesregierung hat am Wochenende für grosses Aufsehen gesorgt (persoenlich.com berichtete). Am Montag wurde nun ein weiteres augenzwinkerndes Video publiziert, das – wie die anderen zuvor – für das Zu-Hause-Bleiben während der Coronakrise wirbt.

Im dritten Teil kommt der fiktive Senior Tobi Schneider aus der Zukunft zu Wort. Er erinnert sich an den Corona-Winter 2020. Er sei schon zuvor die «faulste Socke» gewesen, die «je durch dieses Land geschlichen ist». Und plötzlich sei er zum Held, Idol und Musterschüler geworden:



Die Kampagne sorgte rund um die Welt für gemischte Reaktionen. Ein britischer Journalist der Financial Times kommentierte auf Twitter: «Ich kann damit umgehen, dass die deutsche Pandemiebekämpfung besser ist als unsere. Aber ich glaube nicht, dass ich damit umgehen kann, dass sie lustiger ist.»

I can handle the German pandemic response being better than ours, but I don’t think I can handle it being funnier https://t.co/PbcjKKzxSs