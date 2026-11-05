Publiziert am 05.11.2026

Die meisten Leute verbinden Galaxus spontan mit IT und Multimedia, wie der Onlinehändler schreibt. Das will Digitec Galaxus nun ändern und hat darum eine Kampagne zu Möbeln, Sport und Büchern am laufen. Sie verzichtet auf den sonst üblichen Humor und zeigt einafach ausgewählte Artikel aus dem Sortiment. Auf den Sujets heisst es: «Hast du Platz für Möbel, Bock auf Sportartikel und Zeit für Bücher? Galaxus hat auch das.» Die erste Welle zu den Möbeln lief im Oktober, derzeit ist jene zu Sport und Outdoor zu sehen, im Dezember folgt eine für Bücher.

Geworben wird online, auf Instagram, YouTube und TikTok, auf DOOH-Screens in Basel, Bern und Zürich sowie mit Flyern in den eigenen Paketen. Für die Möbel kamen Pinterest sowie Kleinanzeigen- und Immobilienportale hinzu, die Sportsujets laufen unter anderem in Fitnesscentern und Padelhallen.

Neu wirbt Galaxus zudem in ChatGPT. Anzeigen im Chatbot sind in der Schweiz seit dem 24. August möglich, und zwar in der Gratisversion und im Go-Abo. Personalisierte Werbung auf Basis früherer Chats ist hierzulande vorerst nicht verfügbar. (pd/nil)