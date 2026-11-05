Publiziert am 05.11.2026

Salt gewährt im November Rabatte von bis zu 70 Prozent auf ausgewählte Mobile-Abos. Die Kampagne dazu stammt von Brinkertlück Schweiz, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Im Zentrum stehen kleine schwarze Monsterfiguren, deren Augen und Nase ein Prozentzeichen bilden. In den Spots tauchen sie in Salt-Filialen auf und werben bei der Kundschaft für die Angebote. Salt-CMO Fabrice Allegro rechnet damit, dass die Kampagne neue Kundinnen und Kunden bringt.

Die 70-Prozent-Aktion habe sich für Salt «zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt», lässt sich Brinkertlück-CCO Dennis Lück zitieren. «Die Stärke der Kampagne liegt, wie immer bei Salt, in der Verzahnung der grossen Story mit dem, was am Point of Sale passiert.»

Filme und Figuren sind laut Mitteilung vollständig KI-generiert. Umgesetzt haben sie Boutiq Films und die Anima Studios, Regie führte Roni Kleiner. Die Kampagne läuft schweizweit im Fernsehen, online, auf Out-of-Home- und Digital-Out-of-Home-Flächen sowie in den sozialen Medien. Laut Allegro hat Salt zudem erstmals Plüschtiere zu einer Kampagne entwickeln lassen. (pd/nil)