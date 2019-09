Hiltl in Zürich ist laut Guinness World Records das älteste vegetarische Restaurant der Welt. Seine Wurzeln gehen zurück bis ins Jahr 1898. Zu jener Zeit galten Vegetarier als Sonderlinge. Sie wurden als «Grasfresser» verspottet, und der Volksmund nannte das Hiltl in seinen Anfängen genüsslich «Wurzelbunker».

Heute ist vegetarischer und veganer Genuss in aller Munde, entsprechende Restaurants schiessen wie Pilze aus dem Boden. Deshalb erinnerte Ruf Lanz 2018 anlässlich des 120-Jahr-Jubiläums mit einer pointierten Textkampagne an die Wurzeln des Originals (persoenlich.com berichtete).

Die Kampagne kam laut Rolf Hiltl, der Hiltl heute in vierter Generation führt, sehr gut an: «Die Plakate wurden regelmässig bei uns nachgefragt und an mehreren Standorten sogar geklaut.» Nebenbei wurde die Kampagne mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem einzigen Würfel in der Kategorie Text bei der letztjährigen ADC-Jurierung.

Anlass genug für Hiltl und seine Leadagentur Ruf Lanz, erneut daran zu erinnern, dass im Hiltl schon vegetarisch und vegan gekocht wurde, als es noch überhaupt nicht im Trend lag. Und man sich gegen viele Widerstände durchsetzen musste.

Die Kampagne kommt online und offline in diversen Anwendungen zum Einsatz.

Verantwortlich bei Hiltl: Rolf Hiltl (Gesamtverantwortung), Patrick Becker (Leiter Marketing & Kommunikation), Milo Stegmann (stv. Leiter Marketing & Kommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (Creative Direction), Mario Moosbrugger (Art Direction), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Marc Gooch (Beratung). (pd/cbe)