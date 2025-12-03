Publiziert am 03.12.2025

Fast 4 Prozent aller Autofahrenden in der Schweiz sind unter Alkoholeinfluss unterwegs. Bei jedem achten schweren Verkehrsunfall spielt Alkohol eine Rolle. Das zeigt die Erhebung «Roadside Survey Alkohol» der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU). Alkohol zählt damit zu den grössten Risikofaktoren für schwere Unfälle. Eine Kampagno soll darauf aufmerksam machen.

Die von der Agentur Ruf Lanz gestalteten Plakate zeigen Bier-, Wein- und Cocktailgläser in Form giftig grüner, stacheliger Kakteen. Die Botschaft: Finger weg von Alkohol am Steuer, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Über 7000 Plakatstellen entlang von Strassen in der ganzen Schweiz werden in drei Landessprachen bestückt. (pd/spo)