An diesem Glas piekst man sich die Finger

Mit einer Plakatkampagne macht die BFU ab Dezember auf die Gefahren von Alkohol am Steuer aufmerksam.
Fast 4 Prozent aller Autofahrenden in der Schweiz sind unter Alkoholeinfluss unterwegs. Bei jedem achten schweren Verkehrsunfall spielt Alkohol eine Rolle. Das zeigt die Erhebung «Roadside Survey Alkohol»  der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU). Alkohol zählt damit zu den grössten Risikofaktoren für schwere Unfälle. Eine Kampagno soll darauf aufmerksam machen.

Die von der Agentur Ruf Lanz gestalteten Plakate zeigen Bier-, Wein- und Cocktailgläser in Form giftig grüner, stacheliger Kakteen. Die Botschaft: Finger weg von Alkohol am Steuer, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Über 7000 Plakatstellen entlang von Strassen in der ganzen Schweiz werden in drei Landessprachen bestückt. (pd/spo)

 

Credits

Verantwortlich bei der BFU: Jürg Beutler (Leiter Kommunikation, Mitglied der Geschäftsleitung), Franziska Hartmann (Leiterin Kampagnen), Olivia Guler (Kampagnenleiterin), Patrizia Hertach (Forschung Strassenverkehr); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Knecht-Lanz (Creative Direction), Mario Moosbrugger (Art Direction), Markus Ruf (Text), Sherif Ademi (DTP), Gian Marco Juon (Beratungsleitung), Tobias Stierli, Flaeck (CGI & Motion Design), Mario Moosbrugger (Sound Design).


