Publiziert am 17.08.2026

Andermatt Swiss Alps lanciert eine neue Kampagne für den Spätsommer. Im Zentrum stehen laut Mitteilung fünf eigens produzierte Bildwelten, die unter anderem für die Digital-Out-of-Home-Kampagne auch bewegt eingesetzt werden und den alpinen Sommer in Andermatt auf 1444 Metern über Meer zeigen sollen – mit Fokus auf Natur, Bewegung und Stil statt klassischer Bergpostkarten-Motive. Entwickelt und produziert hat die Kampagne die Zürcher Agentur Marty—Trezzini, die daraus nach eigenen Angaben ein modulares System mit über 200 Assets erarbeitete.

Die Kampagne läuft laut Mitteilung in der Schweiz sowie in internationalen Märkten über sämtliche digitalen Kanäle. Im öffentlichen Raum ist sie unter anderem in Mailand, am Flughafen Genf und im Zürcher Hauptbahnhof zu sehen, zudem mit einem 15 Meter hohen Megaposter beim Zürcher Fraumünster.

Bei Andermatt Swiss Alps zeichnen Katharina Rapp (Director of Marketing) und Isabelle Städtler (Destination Marketing Manager) für die Kampagne verantwortlich. Rapp leitet seit Mai 2025 das Marketing der Destination (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)





