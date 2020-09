Dream Production: Andreas Bosshart verstärkt die Beratung

Dream Production baut die Beratung in Zürich aus. Andreas Bosshart stösst per 1. September 2020 von Wirz Brand Relations zur Agentur mit Sitz in Zürich und Timisoara (RO), heisst es in einer Mitteilung.





Bosshart bringt ausgewiesene Expertise in der Beratung von Webprojekten mit. Zuletzt verantwortete er als Senior Berater und Partner das digitale Angebot von Wirz Brand Relations. In den letzten zwölf Jahren bei Wirz betreute er zahlreiche Kunden darunter das Universitätsspital Zürich, das Bundesamt für Energie, Careum und PostFinance.

«Ich freue mich, mit meiner Erfahrung Dream Production in der Strategie und Konzeption von innovativen Lösungen fürs Web zu unterstützen», wird Bosshart zitiert.





Andreas Bosshart hat an der Universität St. Gallen Ökonomie studiert und wohnt mit seiner Familie in Winterthur. (pd/wid)