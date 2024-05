LSA: Andreas Hugi wird neuer Präsident

Publiziert am 16.05.2024

Die Mitglieder von Leading Swiss Agencies (LSA) haben an ihrer Versammlung vom Donnerstag in der Amboss Rampe in Zürich das Präsidium neu bestellt. Sie wählten den bisherigen Vizepräsidenten Andreas Hugi (furrerhugi.) zum neuen Präsidenten, wie es in einer Mitteilung heisst. Er folgt auf Beat Krebs (Omnicom Media Group), der den Verband die letzten vier Jahre präsidierte und weiterhin im Vorstand verbleibt. Unterstützt wird Andreas Hugi durch die neu gewählte Vize-Präsidentin Laura Jenny (Agence Trio), die seit 2022 im LSA-Vorstand einsitzt und die Mitglieder der Westschweiz vertritt.

Der neue Präsident Andreas Hugi will die bewährte LSA-Strategie weiter stärken und den Verband als führende Stimme der Kommunikationsagenturen positionieren, heisst es weiter. «Der LSA will sich noch stärker auf die Etablierung von Branchenstandards fokussieren: Mit unserem Leading Quality Audit oder der CMS-Zertifizierung sowie mit weiteren Standards zu ESG-Themen wollen wir den Begriff Leading in unserem Verbandsnamen weiter mit Inhalt füllen: Wer im LSA ist, weist in seiner Agentur geprüfte Führungsqualität und operative Exzellenz sowie Mehrwert für seine Auftraggeber aus. Zudem werden wir uns noch stärker für die Relevanz der Kommunikationsbranche für den wirtschaftlichen Erfolg unserer Auftraggeber einsetzen», wird Andreas Hugi, zitiert.

Im Amt bestätigt wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Petra Dreyfus (Wirz Group), Mark Burow (Dentsu Creative DACH), Pablo Koerfer (Farner Consulting), Beat Krebs (Omnicom Media Group) und Tobias Zehnder (Webrepublic).

Matthias Koller (ehem. Publicis), tritt nach sieben Jahren aus dem Vorstand zurück, ebenso Pam Hügli (ehemals Serviceplan) und Walter Stulzer (Futureworks), die beide vier Jahre im Vorstand tätig waren.



Rückblick auf die Verbandsaktivitäten

Mit der zweiten Staffel des LSA-Branded Content Formats «The Perfect Match» zeigte der LSA, wie erfolgreiche Beziehungen zwischen Agentur und Kunden funktionieren, zieht der LSA Fazit. Vier Agentur-/Kunden-Paare, die auf Augenhöhe zusammenarbeiten, verrieten, was ihre Beziehung ausmacht und wie ihre Zusammenarbeit begann. Im LSA Lunch Time Podcast der Romandie wurden spannende Einblicke in den LSA-Agentur-Arbeitsalltag gegeben und aktuelle Themen besprochen. Im LSA Live Talk sprachen Kundinnen und Kunden mit den jeweiligen LSA-Agenturen über Trends und Best Cases zu digitalen Themen.

Rund um das Thema «Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen» rief der LSA eine Seminarreihe ins Leben, die mit einem Leadergespräch eingeleitet wurde. Diese Gespräche und Impulsseminare zu verschiedensten aktuellen Themen in der Deutschweiz und in der Romandie stiessen bei den LSA-Mitgliedern auf grosses Interesse und wurden rege besucht.

Mit verschiedenen Initiativen und Projekten engagierte sich der LSA für den Nachwuchs. So konnte im letzten Jahr der einzige hochschulübergreifende Wettbewerb in der Schweiz, der Junior Agency Award, mit über 100 Studierenden aus drei Fachhochschulen zum dritten Mal durchgeführt werden. Zusätzlich wurden mit dem RealWWZ der Universität Basel über 30 Bachelor- und Master-Studierende eingeladen, die Arbeitsmöglichkeiten von Kommunikationsagenturen kennenzulernen. Diese Möglichkeit bot sich ebenso für Studierende in Lausanne, die am Forum SAWI teilnahmen und den LSA-Auftritt besuchten.

Durch die Workshops und Events des Young LSA, konnten sich die jungen und junggebliebenen Mitarbeitenden der LSA-Agenturen weiterbilden und vernetzen. Auch das Bootcamp, der einwöchige intensiv Basiskurs für LSA-Agenturquereinsteiger oder Neulinge, bot wiederum die Möglichkeit, in kurzer Zeit einen Überblick über die Branche zu erhalten und das nötige Handwerk für die produktive Mitarbeit in der Agentur zu erhalten. Talentierte Kreative oder Mitarbeitende der Strategischen Planung und/oder Beratung haben die Möglichkeit, sich an der Ad School, dem CAS in Kreation und Strategischer Planung weiterzubilden. Dieser wird von der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich anerkannt und vom LSA in Zusammenarbeit mit dem ADC entwickelt und umsetzt. (pd/wid)