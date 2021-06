Feste werden wieder ein wichtiger Teil in unserem Leben. Unter dem Namen Pinkfish will der Online-Anbieter aus Thalwil, der in diesem Jahr selbst sein 10-jähriges Jubiläum feiert, mit der ganzen Schweiz diese Partys feiern und bietet dafür alles an, was man dafür braucht. Von der Geschenkverpackung, über das Tortenzubehör und die Raumdekoration bis zu Artikeln für Motto-Partys. Mit dem kompletten Redesign von der Design- und Werbeagentur Rosarot habe sich Pinkfish nun selbst beschenkt, wie es in einer Mitteilung heisst.

In der ersten Phase hat Rosarot den Brand aufgefrischt. Das Logo zeigt sich nun im markanten Schriftschnitt und fröhlich verspielt. Dafür sollen auch die bunten Konfettiformen sorgen, die sich als Gestaltungselement durch den ganzen Markenauftritt ziehen und Orientierung geben. Ebenso wurde neben dem Namen in einem weiteren Schritt der Claim angepasst, der mit «Pretty up your party» nun stärker aktiviert. In Phase zwei stand die Herausforderung an, tausende von Artikeln in einem neuen Web-Shop zu präsentieren, in dem es ein Leichtes ist, das zu finden, was man finden möchte. So klar und übersichtlich der komplette Auftritt, so emotional und spielerisch leicht sollte aber auch das Ganze daherkommen.

Tausende Ideen – schnell finden

Dafür entwickelte rosarot ein funktionales UX-Design im modern-reduziertem Stil mit einer neuen Farb- und Typowelt, in der man schnell und sicher durch den Dschungel an Produkten navigieren und mit Freude immer wieder neue Artikel entdecken kann. Das Herzstück bildet dabei die umfassende Filterfunktion, um den unterschiedlichsten Themen, Farben und Anlässen gerecht zu werden. So wird Pinkfish gleichzeitig zu einem Mekka für Ideen- und Inspirationssucher, um die eigene Party zauberhaft zu schmücken. Und damit die Schweiz überhaupt zu pinkfish.ch gelangt, sorgt Rosarot nun auf den Social-Media-Kanälen für ausreichend Partystimmung.

Verantwortlich bei Pinkfish: Daniella Pires; verantwortlich bei rosarot: René Karrer (Creative Direction); Andreas Steiner (Strategie Content und UX); Dani Sütterlin (Consulting); Labinot Gashi (Director Digital); Caroline Etter und Isabelle Niemann (Projektleitung Digital Marketing); Moreno Carroccia (Performance Marketing); Sarah Därendinger, Bianca Berger (Art Direction); Marcela Narvaez, Jonas Hartmann (Grafik); Dirk Schilling, Danusha Kuchtova, Natasa Maricic (Text). (pd/eh)