An der Jahresversammlung der Account Planning Group Switzerland (APGS), dem Verband der Schweizer Werbestrateginnen und -strategen, im Dezember 2018 wurde der statuarische Teil so kurz wie möglich gehalten. Veränderungen im Vorstand gab es keine. Präsident Gordon Nemitz und auch Anne Langer, Romana Weber, Michael Selz und Martin Fritsche vom Vorstand machen weiter. Neu geschaffen wurde das Amt der Vizepräsidentin. Für diesen Posten sei Anne Langer einstimmig gewählt worden, wie die APGS in einer Mitteilung schreibt.

Der Verband habe mit 80 Mitgliedern so viele wie noch nie. Alleine im vergangenen Jahr seien 10 neue dazugekommen. Dass nun der ADC die administrative Betreuung der APGS von LSA übernehme und mit Mige Weber ein neuer Revisor gefunden wurde, zeige, «dass alles bereit ist, um im neuen Jahr den Kurs zu halten – und an Tempo zuzulegen».

Durch die Kürze beim Formellen blieb genug Zeit für anderes: Schon am Nachmittag vor der GV habe sich die halbe APGS zu einem Lego-Workshop mit Florian Wieser versammelt, dem Gründer von The Relevent Collective. Das Motto: Baue dein Ideales Team und rede darüber. «Tatsächlich geriet dieser Workshop im Nu in ein kosmisches Palaver. Gegenseitig präsentierten sich die Plannerinnen und Planner ihre Lego-Werke, sprachen darüber – und lernten sich von völlig neuen Seiten her kennen», so die APGS.





Auf dem Programm für 2019 stehen im Januar der Extended Coffee Case in der Photobastei, am 7. Februar der erste Stammtisch im Jahr in der Le Raymond Bar, im März der Coffee Case mit Marc Rutschmann, vom 18. bis 22. März die Creative Week, im Mai bereits der dritte Coffee Case mit Jean-Pierre Kuhn und im Juni der zweite Strategiestammtisch. Das aktuelle Programm der APGS findet sich auf der Agenda auf apgs.ch. (pd/eh)