Publiziert am 30.07.2026

Seit Jahrhunderten dreht sich die bekannteste Schweizer Sage um Wilhelm Tell und seinen Sohn – der Apfel darauf blieb bisher blosse Requisite. Apfelkiste kehrt dieses Verhältnis nun um: Unter dem Leitgedanken «Nach über 700 Jahren im Schatten steht der Apfel endlich im Vordergrund» erhält das Kernobst laut Mitteilung erstmals eine eigene Stimme.

Umgesetzt hat die Kampagne die Zürcher Agentur ESE Agency. Im Zentrum steht ein Kurzfilm im Stil einer Mockumentary, in dem der Apfel auf den Tell-Schuss zurückblickt und sich fragt, weshalb seit Jahrhunderten alle über Tell sprechen, aber kaum jemand über ihn. Die Agentur bedient sich dabei bewusst an Begriffen aus der Social-Media-Sprache wie «Main Character» und «Side Character», wie es heisst.

«Wir wollten keine klassische 1.-August-Kampagne entwickeln. Uns hat die Idee begeistert, Schweizer Geschichte mit der Sprache und den Mechanismen der Internetkultur zu verbinden», sagt Dominique Hufschmid, laut Mitteilung Lead Brand & Creative bei Apfelkiste.

«Wer die jüngeren Zielgruppen abholen will, darf mutig sein. Für mich heisst das: Glattgebügelt geht unter. Das Credo passt zu Apfelkiste wie die Faust aufs Auge – oder eben der Pfeil auf den Apfel», kommentiert Elia Binelli, Managing Director von ESE Agency.

Der Kurzfilm bildet den Kern einer breiter angelegten Kampagne mit Social Media, Landingpage und Community-Aktivierungen; Newsletter- und Social-Media-Community erhalten laut Mitteilung vorab einen exklusiven Einblick. Die Veröffentlichung ist für kurz vor dem 1. August 2026 auf den Social-Media-Kanälen von Apfelkiste angekündigt.

Apfelkiste selbst gehört seit dem 1. Juni 2026 zum Telecomkonzern Mobilezone, der die dahinterstehende AK Group für rund 180 Millionen Franken übernommen hat; operativ führt weiterhin Geschäftsführer Marc Isler das Geschäft. Der Onlineshop bietet nach eigenen Angaben über 60'000 Produkte aus den Bereichen Mobile, Haushalt, Freizeit, Auto, Beauty und Wohnen an, ergänzt um die Eigenmarken KistenBasics, KistenTrends und KistenExklusiv. (pd/nil)