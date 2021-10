«Gesund ist, was dir guttut.» Mit dieser Leitidee stellt Scholz & Friends für Atupri seit vergangenem Jahr die individuellen Bedürfnisse und die persönliche Zufriedenheit der Menschen ins Zentrum des Gesundheitsbegriffs (persoenlich.com berichtete). Nun startet mit Atupri SmartCare «als einzigartiger volldigitaler Grundversicherung ein innovatives Angebot für Menschen, die ihre Gesundheit gerne selbstbestimmt und digital in die Hand nehmen», wie es in einer Mitteilung heisst.

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie habe gezeigt: Vieles könne heute einfach und schnell digital erledigt werden – auch ein Grossteil herkömmlicher Arztbesuche. Atupri SmartCare macht laut Mitteilung genau das möglich und lässt all jene, die es gerne unkompliziert, flexibel und effizient mögen, Zeit und Geld sparen – und zwar ohne dabei auf gewohnt hohe Schweizer Servicequalität und medizinische Kompetenz zu verzichten: Das neue Angebot bietet via App einen zuverlässigen Symptomcheck und ärztliche Videokonsultation bequem per Smartphone – rund um die Uhr und ortsunabhängig.

Unter dem Motto «App zum Arzt» übersetzt die Kampagne viele smarte Kundenbenefits für ganz unterschiedliche Teilzielgruppen entlang der Customer Journey. Die voll orchestrierte, mehrstufige Kampagne mit digitalem Fokus reicht von Out of Home, TV- und Online-Video-Formaten über Radiospots bis hin zu kontext- und umfeldspezifischen dynamisch generierten Bannern (DCO), Social Media- und Native Ads, How-to Videos, mehreren Landingpages und flankierenden Direct Mailings. Die Kampagne ist Mitte Oktober gestartet und wird sukzessive erweitert.





Verantwortlich bei Atupri: Michael Wüthrich (Leiter Unternehmens- und Marketingkommunikation), Silvia Stauffacher, Joel Buri, Nadine Graf, Julia Bruchez (Kommunikationsspezialist/in); verantwortlich bei Scholz & Friends: Luca Stancheris, Maira Weidmann, Joana Faria, Aster Loerli, David Fischer, Christian Vosshagen (Kreation), Freyja Hablitz, Lena Altorfer, Mathias Rösch, Tobias Händler (Beratung & Strategie), Kerstin Mende, Michaela Edl (Art Buying, FFF); Filmproduktion: Rosas and Co Films; Postproduction: Südlich-t; Tonstudio: Jingle Jungle; Mediaagentur: ZipMedia; Converto. (pd/cbe)