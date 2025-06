Sayhey: Appell an den Mut zur Selbstständigkeit

Publiziert am 03.06.2025

Die Bieler Kreativagentur Sayhey hat für die Berner Kantonalbank (BEKB) eine zweisprachige Kampagne unter dem Titel «Du bringst den Mut, wir den Rest» entwickelt, heisst es in einer Mitteilung. Die Kampagne richtet sich an Personen, die den Schritt in die Selbstständigkeit unternehmen.

Fokus auf authentische Geschichten

Im Zentrum der Kampagne stehen Porträts von Gründerinnen und Gründern, die bereits ein Unternehmen aufgebaut haben. Anstatt auf Models zu setzen, werden echte Unternehmer gezeigt. Die visuelle Umsetzung orientiert sich an einer editorialen Bildsprache, die an Magazinreportagen erinnert.

«Wer den Mut aufbringt, ein Unternehmen zu gründen, verdient starke Partner an der Seite. Wir bei der BEKB begleiten Gründerinnen und Gründer persönlich, teilen unser Know-how, öffnen unser Netzwerk und stellen praxisnahe Tools zur Verfügung», so Stefan Moser, Geschäftsleitungsmitglied der BEKB.

Für die BEKB stellt die Kampagne einen Wechsel in der visuellen Kommunikation dar. Die Sujets setzen auf eine authentische Perspektive und verzichten auf klassische Werbeästhetik.

Die BEKB positioniert sich mit der Kampagne als Partner für die regionale Wirtschaftsentwicklung. Das Institut baut nach eigenen Angaben ein Ökosystem auf, das Innovation in den Regionen Bern und Solothurn fördern soll. Start-ups und KMU werden als Rückgrat der Schweizer Wirtschaft bezeichnet. (pd/awe)