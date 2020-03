Excom Media: Applaus auf Apotheken-Screens

Punkt 12.30 Uhr wurde am Freitag nicht nur auf den Balkonen in den Strassen, sondern auch auf allen Excom-Media-Screens schweizweit für die ausserordentliche Leistung des Fachpersonals applaudiert. «Mit dieser Aktion wollten wir unseren Standortpartnern, die in den vergangenen Wochen regelrecht überrollt wurden und seit Wochen die Stellung halten, um die Grundversorgung für uns alle zu sichern, ein grosses Dankeschön aussprechen», wird Marc Goetti, CEO von Excom Media, in der Mitteilung zitiert.

Das Apotheken-Netzwerk hat sich laut Excom Media für die Verbreitung der nationalen Informationskampagne des Bundes bewährt. Apothekenkunden konnten während Wartezeiten die Erklärungsvideos der Kampagne studieren, die unmissverständlich die wichtigsten Hygiene- und Verhaltensregeln sowie Hotline-Nummern bei Fragen und Unsicherheiten zeigten.

«Nach Erhalt der Daten in der Redaktion, spielten wir die Inhalte in unter 10 Minuten schweizweit aus», so Marc Goetti weiter. «Die rasche nationale Verteilung an Personen in einer Wartesituation und die Möglichkeit, Sujets auf Knopfdruck innert Minuten auszutauschen, sind besonders in der Krisenkommunikation ein grosser Vorteil. Wir freuen uns, dass wir unseren Beitrag leisten konnten.» (pd/wid)