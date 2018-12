OSW: Arktische Weihnachten im Shopping-Center

Im Shopping-Center St. Jakob-Park wird arktische Weihnachten gefeiert. OSW hat dafür ein Werbesujet kreiert. Das Visual der Kampagne zeige eine vielschichtigen Winterlandschaft, in die man «regelrecht eintauchen und immer wieder Neues entdecken» könne, schreibt OSW in einer Mitteilung – passend zum Dekokonzept von Emotion Company und dem AR-Game «Eisangeln» von Karling. Mit dem virtuellen Angelspiel können Kundinnen und Kunden via App im Shopping-Center und im Tram Geschenke angeln.

Die Weihnachtssujets sind in oder auf öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Social Media, als Inserate und im Shopping-Center St. Jakob-Park selbst zu sehen.

Zusätzlich bespielt OSW mit dem Sujet ein Tram. Wer dieses betrete, tauche direkt in das arktische Weihnachtsgefühl ein. Neben der Promotion des virtuellen Eisangelns steht das vorweihnächtliche Programm des Shopping-Centers im Zentrum: Auch dieses Jahr ist der Santiklaus zu Besuch, die Harley-Chläuse fahren ein und eine Eisfee schaut vorbei, um den Kindern Märchen zu erzählen. Selbst eine visuelle Einfrierung liegt drin: Hinter einem Eisblock kann man sich fotografieren lassen. Für die Events zeichnet sich die Emotion Company verantwortlich.

Verantwortlich beim Shopping Center St. Jakob Park: Carla Paolucci (Leiterin Marketing & Kommunikation), Daniel Zimmermann (Centermanager); verantwortlich bei OSW: Michael Oswald (Creative Director), Fiona Riat (Graphic Design), Sara Steinmann (Text), Jonas Landolt (DTP), Nathalie Egli und Fabienne Schurter (Beratung); Eventmarketing: Emotion Company, Marc Zehnder (Creative Director); AR-Game «Eisangeln»: Karling. (pd/maw)