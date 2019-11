Für die neue Weihnachts-Plakatkampagne hat Galaxus erstmalig bekannte Schweizer Künstler an Bord geholt, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. Dabei standen Stefanie Heinzmann, Carlos Leal, Fabienne Louves und Baschi zusammen vor der Kamera. Ab Montag sind die Plakate und DOOH-Massnahmen zu sehen. Die Sujets zeigen die Musiker in unglamourösen Alltagssituationen – auf dem Klo, dem Sofa oder beim Lesen. «Voll im Leben» eben.



Die dazugehörigen TV-Spots werden bereits seit dem 8. November ausgestrahlt. Sie zeigen stimmungsvolles Licht, weihnachtliche Dekoration und die vier Künstlerinnen und Künstler im Studio, die einen Weihnachtssong aufnehmen. Harmonischer könnte es kaum sein. Aber bleibt wirklich alles so perfekt, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint?

Der Song, der als Nebenprodukt der Spots entstanden ist, kann auf den bekannten Plattformen gestreamt werden (#wiehnachtshit).

