Republica: Auf der Skipiste mit Marco Rima

Die Schweizer Skischulen sind eine Institution: Seit 1932 sind sie in allen Wintersportorten und grösseren Städten der Schweiz präsent und bieten grossen und kleinen Gästen Unterricht in allen Schneesport-Disziplinen an.

Mit der neuen Kampagne lancieren die Schweizer Skischulen erstmals nationale TV-Spots, die von verschiedenen Social-Media-Posts und Inseraten flankiert werden. Dabei werden die Lachmuskeln gehörig beansprucht. Auf humoristische Art wird in kurzen Video-Sequenzen aufgezeigt, was Skifahrer und Snowboarder in den Schweizer Skischulen lernen können, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit den Videos wollen die Schweizer Skischulen insbesondere darauf aufmerksam machen, dass Skischule nicht nur etwas für Einsteiger und Kinder ist – auch erwachsene Könner und Wiedereinsteiger haben noch lange nicht ausgelernt und können vom Angebot profitieren.

Konzipiert und umgesetzt wurden alle Massnahmen von der Kommunikationsagentur Republica. «Die Kampagne widerspiegelt unser Motto: ‹Schweizer Skischule für alle›, wird Riet R. Campell, Direktor von Swiss Snowsports, in der Mitteilung zitiert. «Es freut uns ausserordentlich, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Schweizer Skischulen eine nationale TV-Kampagne verwirklichen konnten. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis.»

Die Kampagne ist seit dem 24. Dezember schweizweit im TV zu sehen. Bereits seit Anfang November werden auf Facebook und Instagram mehrmals wöchentlich Posts rund ums Thema Skischule veröffentlicht. Speziell lustig zu und her ging es beim Social-Media-Dreh mit Marco Rima: Der beliebte Schweizer Comedian sorgte auf den Pisten der Jungfrau-Ski-Region für viel Heiterkeit.

Marco Rima – der übrigens zur Kategorie «Könner» gehört – spendete seine Gage vollumfänglich der Stiftung «Freude herrscht» von alt Bundesrat Adolf Ogi.

Verantwortlich bei der Swiss Ski School: Kommunikationsabteilung; verantwortliche Agentur: Republica. (pd/cbe)