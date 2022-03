Smile: Auf Spritztour mit Töfffahrerinnen

Sie haben sich beide den digitalen Kanälen und einer möglichst einfachen, verständlichen Kommunikation verschrieben: Smile und The Riders & Girls on Bikes. Seit dem Start der Motorradsaison 2022 gehen der digitale Versicherungsanbieter Smile und die digitale Plattform für Motorradfahrerinnen und -fahrer nun gemeinsame Wege. Das Ziel: aufklären und Transparenz schaffen, heisst es in einer Mitteilung.

Vor knapp einem Jahr, am 9. April, ging die Plattform theriders.ch live. Die Vision dahinter: Know-how vermitteln, inspirieren, Geschichten erzählen. Und das alles im Sinne der Verbindung zwischen Branche und Community. Nun feiern The Riders & Girls on Bikes nicht nur bald den ersten Geburtstag – gleichzeitig freut sich das inzwischen fünfköpfige Kernteam zusammen mit den Mitgliedern über die neue offizielle Partnerschaft mit Smile.

Smile steht laut Mitteilung für Versicherungen ohne «Blabla». Genau das sei es, was die beiden Marken verbinde: eine transparente, einfache Kommunikation, ohne Scheu vor den direkten Fragen der Community. Im Rahmen der Zusammenarbeit von Smile und The Riders & Girls on Bikes werden demnach Fragen und Anliegen von Schweizer Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen aufgenommen und beantwortet, heisst es weiter. Ganz im Sinne der zwei jungen und innovativen Unternehmen passiert dies primär über neue, digitale Kanäle: Umfragen und Interaktionen auf Instagram oder TikTok sowie Präsenzen auf Blogs oder in YouTube Videos bilden für den Online-Versicherungsanbieter und die digitale Plattform für Motorradfahrende die perfekte Ausgangslage, um näher mit der Schweizer Töffcommunity zusammenzurücken. Gleichzeitig soll die Lifestyle-Experience-Welt beider Marken weiter ausgebaut werden, um dank den Synergien neue Möglichkeiten und noch grösseren Mehrwert für die Community zu schaffen.

Know-how, Antworten und das Aufklären von Vorurteilen im Versicherungswesen sind das Resultat aus der Zusammenarbeit von Smile und The Riders & Girls on Bikes. Dazu kommen Vorteile, welche der Schweizer Motorradcommunity zugutekommen – so beispielsweise ein Startguthaben beim Abschluss einer Motorradversicherung. «Wir freuen uns, mit The Riders & Girls on Bikes noch näher an die Schweizer Motorradcommunity zu rücken und gemeinsam Mehrwert zu schaffen», so Joséphine Chamoulaud, Leiterin Marketing & E-Commerce bei Smile.

Die offizielle Zusammenarbeit zwischen Smile und The Riders & Girls on Bikes startete am Freitag. Ab diesem Zeitpunkt wird auch das gemeinsame Angebot erhältlich und die ersten gemeinsamen Kampagnen online und im TV ersichtlich sein. (pd/cbe)