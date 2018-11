Verkauf: Aus Dreicom wird Invibes Switzerland

Das französische Technologie-Unternehmen Invibes Advertising hat die Schweizer Native-Advertising-Agentur Dreicom gekauft. Das bestehende Team wird von Invibes Switzerland am aktuellen Geschäftssitz in Zürich übernommen, wie Dreicom in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Zürcher Standort wird aufgestockt

Unter der Führung von Dreicom-Mitgründer Tom Uebersax werde Invibes Switzerland ausgebaut, sagte Alex Oeschger, ebenfalls Mitgründer, am Dienstag gegenüber persoenlich.com. Die bekannten Dreicom-Produkte sowie Dienstleistungen würden in das Invibes-Universum integriert und weiterhin angeboten. «Der Standort Schweiz wird ausgebaut. Momentan sind wir am Rekrutieren des Personals.»

Dreicom wurde 2013 von Uebersax und Oeschger gegründet. Beide geschäftsführenden Partner bleiben dem Projekt verpflichtet: Uebersax wird Country Managers Switzerland und gleichzeitig Verwaltungsrat von Invibes Switzerland. Oeschger übernimmt die Funktion des COO und wird Vorstandsmitglied von Invibes Advertising München. Sein Lebensmittelpunkt bleibe in Zürich, doch werde er sich beruflich im ganzen DACH-Raum bewegen, stellte Oeschger auf Anfrage von persoenlich.com klar.

Schweizer Team mit «führender Funktion»

Der Schweizer Standort von Invibes wird Teil der DACH-Strategie des Unternehmens. Das Schweizer Team werde länderübergreifend eine führende Funktion wahrnehmen, heisst es in der Mitteilung.

Das 2011 in Frankreich gegründete Unternehmen Invibes Advertising ist auf digitale Werbung spezialisiert. Das Produkte-Portfolio besteht aus innovativen In-feed-Formaten, die im eigenen Atelier kundenspezifisch produziert und mit AI-gesteuerten Algorithmen auf News-Sites ausgeliefert werden. Das Unternehmen ist gemäss Mitteilung in sechs Ländern aktiv. (pd/as)