The One Club: Aus Woche wird Monat

The One Club for Creativity hat die durch die COVID-19-Pandemie verursachte Unterbrechung der Branche zum Anlass genommen, sein Jahresprogramm für die Creative Week und die Preisverleihungen für 2020 zu ändern, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

In diesem Jahr wird die Creative Week zum Creative Month 2020, einer umfangreichen Streaming-Veranstaltung, die vom 4. bis 29. Mai kostenlos läuft und eine breite Palette an kreativen Inspirationen und Inhalten zur beruflichen Weiterbildung bietet, die speziell für ein globales Online-Publikum entwickelt wurden.

Darüber hinaus wird The One Club in diesem Jahr die führende globale Preisverleihungsorganisation sein, die die weltweit besten kreativen Arbeiten in Werbung und Design mit neuen Formaten für die Bekanntgabe der Gewinner der One Show 2020, der 99. ADC-Jahresauszeichnungen und der Young Ones Student Awards auszeichnet.

«Angesichts der Auswirkungen der Pandemie auf die Branche haben wir unsere gemeinnützige Mission zur Unterstützung der kreativen Gemeinschaft verdoppelt», lässt sich Kevin Swanepoel, CEO von The One Club, in der Mitteilung zitieren. «Wir haben mit unserem Vorstand zusammengearbeitet, um die Creative Week und die Auszeichnungen neu zu konzipieren und zu erweitern, so dass sie zu einem mehrwöchigen, inspirierenden Programm werden, das weltweit kostenlos ausgestrahlt wird. In diesem Jahr ist es mehr denn je entscheidend, dass wir die Plattform bieten, um die kreative Gemeinschaft zu inspirieren und denjenigen Anerkennung zu zollen, die die beste Arbeit der Welt geleistet haben.

Creative Month 2020

In Erweiterung des Konzepts seines jährlichen eintägigen Kreativgipfels während der Creative Week hat The One Club sein Programm zu einem umfangreichen Streaming-Angebot erweitert, das vom 4. bis 29. Mai unter dem Namen «Creative Month» läuft.

Der Club arbeitet mit mehr als 60 kreativen Führungskräften auf der ganzen Welt zusammen, um unterhaltsame und ansprechende Originalinhalte zu entwickeln, die die globale kreative Gemeinschaft informieren und inspirieren sollen. Jeden Tag um 9, 12 und 16 Uhr EST wird der Club eine andere Sitzung mit Original-Streaming-Inhalten von der Seite des Creative Month veröffentlichen. Alle Sitzungen sind dann jederzeit im Archiv abrufbar.

Die drei täglichen Sitzungen reichen von vorab aufgezeichneten 5-10-minütigen Vorträgen von globalen Top-Kreativen unter dem Banner «Creative Perspectives» für die berufliche Entwicklung bis hin zu länger dauernden Panels, Workshops, Mentoring-Sitzungen und Übernahmen von Instagram.

Der Kalender der Sitzungen und Redner des Kreativmonats kann hier eingesehen werden.

Jährliche Auszeichnungen des ADC

Die 99th Annual Awards des ADC, das weltweit längste kontinuierlich laufende globale Auszeichnungsprogramm, das herausragende Leistungen in Handwerk und Innovation in allen Formen von Design und Werbung würdigt, werden die diesjährigen Gewinner in einer Woche der Anerkennung bekannt gegeben, die vom 18. bis 22. Mai während des Creative Month stattfindet.

Die Gewinner in einigen wenigen Disziplinen werden an jedem Wochentag online bekannt gegeben. Der One Club wird auch eine Reihe exklusiver Live-Gespräche über Instagram Stories zwischen den 99. Jurymitgliedern des ADC und den Kreativen, die für einige der größten Gewinner dieses Jahres verantwortlich sind, veröffentlichen, um ihre kreativen Inspirationen und Prozesse zu diskutieren.

Young Ones Student Awards



Auch die Anerkennung der besten kreativen Arbeiten von Studenten weltweit wird sich in diesem Jahr ändern, da die Young Ones Student Awards während des Kreativmonats am 13. Mai von einer jährlichen Einzelveranstaltung zu einem Streaming-Programm zur Bekanntgabe der Gewinner und zur Bereitstellung anderer Bildungsinhalte übergehen.

The One Show 2020

Nach Abschluss des Creative Month wird The One Show 2020 als weltweit führendes Preisverleihungsprogramm für Werbung und Design in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen, wobei für Mitte Juni spezielle Streaming-Veranstaltungen geplant sind. Einzelheiten werden in Kürze bekannt gegeben.

Die persönliche Jurierung, die Creative Week und The One Show, die jährlichen ADC-Auszeichnungen und die Young Ones Student Awards-Zeremonien in New York werden 2021 wieder aufgenommen. (pd/lol)