APG|SGA: Aussenwerber wirbt für 3D-Werbung

Publiziert am 26.05.2025

Im Mittelpunkt der Eigenwerbung steht eine Figur namens Roland, die sich als animierter Protagonist mit starkem Charisma und unterhaltsamer Selbstironie durch die Bildfläche bewegt. Mit Roland demonstriere man das Potenzial von 3D-Werbung im öffentlichen Raum, schreibt APG|SGA in einer Medienmitteilung. Aufgrund des 3D-Effekts sei Roland beinahe greifbar und avanciert damit zum «Main Character».

In der ersten Phase ab 19. Mai hat Roland den Pendlerinnen und Reisenden zugewinkt und so getan, als würde er gleich einen roten Buzzer drücken. In der zweiten Phase ab 26. Mai, drückt Roland den Buzzer tatsächlich und taucht in verschiedene Welten ein. So erhalten schweizweit rund 50 Rail eBoards an stark frequentierten Bahnhöfen besondere Aufmerksamkeit.

Seit 25 Jahren nicht zu übersehen in den Bahnhöfen

Die digitalen eBoards sind seit ihrer Einführung vor 25 Jahren etabliert und aufgrund ihrer Grösse, des prominenten Standorts und der schweizweiten Abdeckung bei Auftraggeber und Mediaagenturen beliebt. Bei Pendlerinnen und Pendler geniessen das Rail eBoard wegen der Platzierung neben der Anzeigetafel für den Bahnverkehr besondere Aufmerksamkeit.

Mit den sich entwickelnden 3D-Möglichkeiten bekommt das Rail eBoard im Media-Mix zusätzliche Bedeutung. Die APG|SGA zeigt mit Roland, wie räumliche Grafik eingesetzt werden kann und gibt Tipps zu 3D-Umsetzungen auf ihrer Webseite.

Inmitten des stark frequentierten Bahnhofumfelds schaffen die Kombination aus Raumtiefe, Animation und hochauflösender Darstellung eine fast greifbare Wirkung. Roland lässt dabei das mobile Zielpublikum innehalten und schmunzeln. Smartphones werden gezückt und Inhalte geteilt.

«Rail eBoards eignen sich für 3D besonders gut»

Die APG|SGA hat die Kampagne mit der Kreativagentur Dyrdee Media aus Berlin entwickelt. Das Design- und Animationsstudio ist spezialisiert auf einzigartige Animationsfähigkeiten und 3D-Umsetzungen. Sven Henrichs, Managing Director von Dyrdee, kommentiert die Partnerschaft so: «Die Rail eBoards bieten ein herausragendes Medium im Bereich Out of Home-Werbung, die sich für 3D-Inszenierungen besonders gut eignen.»

Beat Holenstein, Leiter Marketing & Partner Market bei der APG|SGA sieht in 3D grosses Potential für Werbeauftraggeber in der Schweiz: «In den Bahnhöfen sind kreativen Umsetzungen praktisch keine Grenzen gesetzt. Das Rail eBoard ist für 3D-Umsetzungen bestens geeignet – gross, auffällig und an Top-Standorten platziert.» (pd/nil)