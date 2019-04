TrueStory: Avatarin macht Studium schmackhaft

Die digitale Kreativagentur TrueStory konzipierte die aktuelle Master-Kampagne für das Institut für Informatik der Universität Zürich. Dazu gehören ein Keyvisual sowie verschiedene Headlines rund um das Thema Master-Studiengang, heisst es in einer Mitteilung.

Im Zeitalter von Informationsüberfluss und geringer Aufmerksamkeitsspanne sollte man sich kurzfassen, schreibt TrueStory. Dies hätten sich die Agentur und das Institut für Informatik (IfI) der Universität Zürich gedacht, um das Master-Studium zu bewerben. Kommunikationsmittel: Das Keyvisual «Level up», welches den Bachelor-Studierenden «avatar-mässig» und prägnant die Vorzüge eines Master-Studiums am IfI aufzeigt.

Flankiert wird das Keyvisual von einer fünfteiligen Headline-Kampagne, die nahelegt, welche Mehrwerte ein Master am IfI bringen kann. Das Keyvisual sowie die Headlines kommen in verschiedenen digitalen und analogen Werbemittel-Formaten zum Einsatz. «Es freut uns sehr, mit dieser Kampagne unsere Studierenden auch einmal auf eine etwas spielerische und visuelle Art anzusprechen», sagt Erica Maurer, Verantwortliche Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit am IfI. (pd/wid)