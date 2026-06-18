Die von Neu Creative Agency konzipierten Spots mit KI-generierten Fussballtrainer-Interviews folgen dem gleichen Prinzip wie die Vorgänger-Clips, die während der Eishockey-WM bei SRF liefen: Sie parodieren die Floskelhaftigkeit von Sportinterviews und kontrastieren diese mit der Positionierung der Bank als Anbieterin finanzieller Klarheit.
Die Filme werden online in thematisch passendem Umfeld ausgespielt und sind – wie bereits die TV-Spots im Juni – als KI-generiert gekennzeichnet. Die Agentur begründet die Fortsetzung mit «vielen positiven Reaktionen» auf die Eishockey-Kampagne. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Bank Cler: Gregor Eicher, Barbara Tanner; verantwortlich bei Neu Creative Agency: Simon Rehsche, Nico Ammann, Fabienne Schoberth; Media: PHD.