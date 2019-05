Zimmerberg hat mit einer neuen Kampagne Social Media und Out of Home kombiniert. Die Regionalbank aus Horgen zeigt sich neu auch in der Stadt Zürich. Dort gebe es Potential, um neue Kundinnen und Kunden anzusprechen, heisst es in einer Mitteilung.







Out Of Home ziele die Kampagne mit Plakaten darauf ab, in einem neuen Umfeld die Marke zu etablieren. Mit Social Media gehe es um Lead Generation. Für die Umsetzung dieser Strategie arbeiten Kuble (Microsite, Social Media) und Cosmic Werbeagentur (Out Of Home) als spezialisierte Agenturen zusammen. Die Kampagne laufe noch bis im Herbst.

«Unsere Bank hat im Anlagegeschäft viele Einzigartigkeiten, welche wir bereits heute weit über die regionalen Grenzen hinaus erfolgreich anbieten. Dieser Schritt ist eine logische Folge um unsere Botschaft breiter zu streuen», wird Zimmerberg-CEO Oliver Jaussi zitiert. «Social Media Ad Campaigns eignen sich ideal, um Content und Targeting auf diese neue Zielgruppe auszurichten und sie effizient und effektiv zu erreichen», füge Olivia Schiffmann, Partner bei Kuble, hinzu. Und Cosmic-Inhaber Tobias Jaggi sagt laut Mitteilung: «Die verschiedenen Werbeformen (Online, Offline) verfügen über diverse Vor- und Nachteile, die es im speziellen für diese Kampagne in besonders günstiger Weise zu kombinieren gilt.» (pd/log)