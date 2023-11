Im Juni dieses Jahres setzte sich die Zürcher Werbeagentur Hochspannung in einem Agentur-Pitch durch und gewann das Mandat für die Entwicklung der Imagekampagne der in Liechtenstein ansässigen Universalbank LLB. Während den Sommermonaten wurde die zuvor präsentierte Kampagne feinjustiert und soweit ausgearbeitet, dass sie in diesem Herbst Einsatz bereit ist, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Herz der Kampagne: die Aussage «Ich will eine Bank, die …». Dieser Teilsatz führt jeweils in die unterschiedlichsten Statements der Bankkunden und ihren effektiven Bedürfnissen – sei es in der Beratung und Betreuung, der Eigenheimfinanzierung, der Nachhaltigkeit oder der Partnerschaft auf Augenhöhe. Immer wird der Teilsatz durch einleuchtende und im Grunde genommen selbstverständliche Aussagen ergänzt.

So heisst es unter anderem: «Ich will eine Bank, die ihre Risiken im Griff hat.» Oder wenn es ums Eigenheim geht: «Ich will eine Bank, die mit uns ein Haus baut.» Oder auch ganz bodenständig: «Ich will eine Bank, die fürs Land da ist.»

Die Kampagne, welche seit September on- und offline zu sehen ist, dramatisiert nicht nur die Nähe der LLB zu ihren Kunden, sondern lanciert auch den neuen visuellen Gesamtauftritt der aus der Liechtensteinischen Landesbank und der Bank Linth entstandenen Marke LLB (persoenlich.com berichtete).

Ein Highlight im Mediamix ist laut Mitteilung das rund 500 Quadratmeter grosse Plakat am Flughafen Zürich. Die Kampagne, welche aktuell aus acht verschiedenen Motiven besteht, läuft bis auf weiteres im DACH-Raum.

Verantwortlich bei Hochspannung Werbeagentur Zürich: Alexander Taiganidis, Matthew Katumba, Tanja Kongolo, Monika Burkhard, Sophie Graf, Nyima Weber; Fotografie, Film, Produktion, Bildbearbeitung: Michael Müller, Daniel Goldhahn, Birgit Schwarz, Coren Pollok, Sabrina Berger, Maxi de Witt. (pd/cbe)