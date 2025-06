Thjnk Zürich: Barcelona-Star wirbt für Ochsner Sport

Publiziert am 24.06.2025

Ochsner Sport hat eine neue Werbekampagne zur UEFA Women's EURO 2025 lanciert, heisst es in einer Mitteilung. Die von Thjnk Zürich entwickelte Kampagne zeigt FC Barcelona- und Nationalspielerin Sydney Schertenleib.

Der Werbespot wurde in der FCS Arena in Schaffhausen gedreht. Schertenleib spielt darin symbolisch verschiedene Karrierestufen durch, unterstützt von zwei Nachwuchsspielerinnen und mehreren Statistinnen als Gegnerinnen.

Die Kampagne läuft im TV, am Point of Sale und in verschiedenen Online-Formaten. Zusätzlich wurden Print- und Online-Sujets entwickelt.

Ochsner Sport fungiert als Partner des Schweizerischen Fussballverbands und als offizieller Fanshop der Schweizer Nationalmannschaft. In 100 Stores werden Trikots und Fanartikel der teilnehmenden Nationen verkauft. (pd/awe)