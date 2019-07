Direkt beim Bauern einkaufen ist jetzt noch einfacher. In Zusammenarbeit mit Twint lanciert der Schweizer Bauernverband das bargeldlose Zahlungssystem für Schweizer Hofläden, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kreativagentur Fachwerk Kommunikation aus Sursee konzipierte und setzte die Kampagne um. Die Visuals sind derzeit in der Deutsch- und Westschweiz zu sehen (OOH, Online, SoMe, Twint-App).

Seitens Schweizer Bauernverband ist Andrea Oldani, Projektleiterin Vom Hof, für die Kampagne verantwortlich. Bei Twint wirken Sarah Ryffel, Marketing Manager B2B & Events, sowie Matthias Missler, Head of Campaigns & Projects, mit. Agenturseitig verantwortlich sind Damian Wolfisberg, Leiter Beratung, Julia Hofmann, Art Director, und Stephanie Jagdt, Graphic Design. (pd/wid)