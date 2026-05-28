Thjnk Zürich

Migros-Kampagne wird zum Kreativphänomen

Migros-Kampagne wird zum Kreativphänomen

Über 50 Marken haben die Ortsschilder-Kampagne aufgegriffen und über 230 eigene Sujets erstellt.

Über 50 Marken haben die Ortsschilder-Kampagne aufgegriffen und seither über 230 eigene Sujets erstellt. Die Social-Media-Engagement-Rate stieg um mehr als 400 Prozent.