Der Begriff «Umarell» stammt aus dem Italienischen und bezeichnet Männer im Rentenalter, die mit verschränkten Händen auf dem Rücken Baustellen beobachten und den Arbeitern bisweilen ungefragt Ratschläge erteilen. Erfunden hat ihn 2005 der Bologneser Blogger Danilo Masotti; seither verbreitete sich das Wort rasch.
Solche «Umarells» stehen im Zentrum der Kampagne – porträtiert vor aktiven Baustellen in Basel und Baden-Württemberg. Die Baufirma Fien nutzt damit ein bekanntes Alltagsphänomen, um die eigenen Qualitätsansprüche im Handwerk zu kommunizieren. Die Sujets wurden als auf Plakate als auch via Social Media ausgespielt.
«Für uns bedeutet Handwerkskunst, auf jedes Detail zu achten. Das ist etwas, das Menschen selbst sehen können, wenn sie vor einer Baustelle stehen», lässt sich CEO Jürgen Fien in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Fien Bauunternehmen: Jürgen Fien (CEO); verantwortlich bei Ogilvy: Bruce Roberts, Jesper Lindgren, Eddie Nylund (Kreation), Anina Kemmerling (Beratung), Kathrina Seiler, Angelina Arquint (DTP), Swen Morath (CEO & Chief Creative Officer); Fotograf: Boris Müller (Fotograf)
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