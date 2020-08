Valencia Kommunikation: Bei Coop sind die wilden Tiere los

Die neue Sammelaktion «Abenteuer Wildnis» macht die spannende Welt der (zum Teil bedrohten) Tiere für Gross und Klein erlebbar. Zur kanalübergreifenden Kommunikation der Promotion konnte Valencia die «Schwiizergoofe» gewinnen. Das musikalische Kinderprojekt der Hitmill Studios sang für die Promotion einen eigens dafür geschriebenen Song ein und spielte auch im Bewegtbild für Online- und TV-Einsatz mit.



Die Schwiizergoofe machen dabei eine Reise durch verschiedene Tierwelten. Die jungen Sängerinnen und Sänger wurden dafür vor einem Greenscreen gefilmt und in eine animierte Hintergrund-Illustration eingefügt. «Die herzliche, authentische Art der Schwiizergoofe und der eingängige Song passen perfekt zum Thema der Promotion», wird Creative Director Tommy Schilling in einer Mitteilung zitiert.

Interaktiver On- und Offlinecontent

Während des Drehtages filmte Valencia auf effiziente Weise zusätzlichen Content für die Social-Media-Kanäle von Coop und Coop Hello Family: Ein tierisches Quiz zum Mitraten sowie Tierfacts zum Staunen, beides moderiert von den Schwiizergoofe. Auch im Sammelheft gibt es Zahlreiches zu entdecken, so wurde es unter anderem mit lehrreichen Inhalten aus der Tierwelt angereichert. Insgesamt durfte Valencia so die gesamte Kommunikations-Bandbreite abdecken, von der Entwicklung des Visuals und des Namings über den Online-Content und diverse POS-Werbemittel bis hin zu TV-Spots und Instore Radio.



Als Prämien erwarten grosse und kleine Tierfreunde im «Abenteuer Wildnis» vier Plüschtiere, das Geschicklichkeitsspiel «Animal Tumble Tower», sowie eine Glasflasche und eine Lunchbox. Die Promotion «Abenteuer Wildnis» läuft vom 21. August bis 3. Oktober 2020 bei den Coop Supermärkten und verschiedenen Partnerformaten.

Verantwortlich bei Coop: Vanessa Finzer (Leiterin Werbung), Simon Bohnenblust (Leiter Werbung Promotion/Verkaufsförderung), Sabine Gnand (Projektleiterin Werbung Promotion/Verkaufsförderung), Saara Jeisy (Projektleiterin Marktbearbeitung), Joachim von Allmen (Leiter POS Retail), Simon Flatt (Leiter Media), Karin Rieth (Leiterin Media Klassisch), Lukas Schmid (Senior Projektleiter Digital Media), Rahel Kühne (Leiterin Social Media & Online Campaigning), Lucas Bieler (Projektleiter Online Campaigning), Anja Nowak (Projektleiterin Online Campaigning); verantwortlich bei Valencia Kommunikation: Tommy Schilling (Creative Director), Meret Renggli (Beraterin), Lara Babbi (Kommunikationsplanerin) Sebastian Refardt (Senior Texter), Michael Wenk (Art Director), Nadine Gschwend (Art Director), Marco Fritz (Polygraf), Niklas Dunke (Polygraf); verantwortlich bei WirzFraefelPaal Productions: Stefan Fraefel (Executive Producer), Nina Wirth (Producer), Adrian Wisard (Regie); verantwortlich bei HitMill: Fred Herrmann (Composer, Producer), Roman Camenzind (Executive Producer), Noemi Mathis (Projektleitung); verantwortlich bei TWmedia: Stephan Küng (Gesamtverantwortung), Manuela Renner (Mediaplanung), Pearl Kathriner (Senior TV Planerin), Damiano Vitali (Head of TV), Sven Däschner (Head of Online). (pd/cbe)