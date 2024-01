Ruf Lanz: Bei den VBZ gehören über 50-Jährige nicht aufs Abstellgleis

Mit der am Montag gestarteten Kampagne von Ruf Lanz suchen die VBZ neue Trampiloten und Busfahrerinnen. Das Verkehrsunternehmen spricht damit gezielt die Generation 50 plus an, die auf dem Arbeitsmarkt zu Unrecht oft links liegen gelassen wird.

Frische Ideen im Personalmarketing

Spätestens in Zeiten des Arbeitskräftemangels brauche es auch im Personalmarketing frische Ideen, um gute und motivierte Mitarbeitende zu finden. Ideen, die mit den gewohnten Mustern brechen, schreiben die VBZ und Ruf Lanz in einer gemeinsamen Mitteilung.

«Studien offenbaren eine vitale und leistungsbereite Generation 50 plus, die Arbeitgeber viel zu selten auf dem Recruiting-Schirm haben. Viele wären durchaus offen für ein neues spannendes Jobangebot», wird Tobias Gees, Leiter Recruiting und Employer Branding bei den VBZ, in der Mitteilung zitiert.

Erinnerungen an Puch Maxi und Dirty Dancing

Deshalb gehen die VBZ mit Ruf Lanz ganz neue Wege. Creative Director Markus Ruf erklärt das Konzept: «Jedes Sujet spielt auf ein Jugendereignis an, das der Zielgruppe Ü-50 in Erinnerung ist und nimmt dieses visuell liebevoll auf; vom Herumschrauben am legendären Puch Maxi Töffli bis zum Knutschen im dunklen Kinosaal zum Kultfilm Dirty Dancing.»

Die frische Personalkampagne fährt ab heute mit einer Vielzahl von Sujets ein: auf Anzeigen, Plakaten, Hängekartons, digital Out of Home, Postkarten und Social Media.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Ruf Lanz hat die VBZ bereits in der Vergangenheit mehrfach als attraktiven Arbeitgeber positioniert. Dazu Silvia Behofsits, Leiterin Unternehmenskommunikation der VBZ: «Mit den kreativen Kampagnen gewannen wir viele motivierte neue Mitarbeitende, darunter mehr Frauen. Und nebenbei mehrere HR-Excellence Awards sowie den European Change Communications Award.»

Verantwortlich bei den VBZ: Silvia Behofsits (Leiterin Unternehmenskommunikation), Tobias Gees (Leiter Recruiting und Employer Branding), Ursula Heiniger (Stv. Leiterin Beratung Unternehmenskommunikation), Lorena Bachmann (Employer Branding und Recruiting Manager), Sherin Madassery (Junior-Projektleiterin Unternehmenskommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Knecht-Lanz (Creative Direction), Mario Moosbrugger, Isabelle Hauser (Art Direction), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP & Typography), Gian Marco Juon (Beratungsleitung), Kevin Meier, Marc Engeli (Beratungsassistenz). (pd/nil)